Danas vjetrovito, tjekom dana i olujni udari vjetra: Prema vikendu postupno sve toplije, temperature će rasti do 20°C

Pred nama je stabilnije, sunčanije i toplije vrijeme, a u dane vikenda „vozimo“ do 20°C. Glavni krivac za trenutno svježe i vjetrovito vrijeme je ciklona nad Egejskim morem koja će polako odmicati prema istoku, dok se istovremeno sa sjeverozapada prema Jadranu pruža anticiklonalni greben. Razlika u tlaku za posljedicu ima vjetrovitost.

U satima pred nama očekujemo jačanje vjetra. Već smo na području Virovitičko-podravske županije imali jake udare sjevernog vjetra (do 49 km/h). Današnji dan će obilježiti vjetrovito vrijeme. Tijekom dana očekujemo jake do olujne udare sjeveroistočnog i sjevernog vjetra (65 km/h). Zadržat će se suho, a do kraja su mjestimice moguća i kraća sunčana razdoblja osobito na zapadu i sjeveru Virovitičko-podravske županije. U najtoplijem dijelu dana očekujemo temperature zraka od 3°C do 8°C. U gorju oko 0°C.

Tijekom utorka, srijede i četvrtka očekujemo djelomice sunčano vrijeme. Postupno sve toplije. Osjetnije od četvrtka. Tijekom srijede ponegdje može pasti malo kiše. Vjetrovito. Očekujemo umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Tijekom četvrtka će vjetar slabjeti i okretati na južne smjerove. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -2°C do 2°C. Najviše dnevne od 10°C do 14°C. U gorju koji stupanj niže.

Vikend pred nama još je „škakljiv“. U noći sa subote na nedjelju sve je izgledniji prolazak jedne fronte. Koliko će oborina biti i hoće li nas frontalni sustav zahvatiti, više će se znati tijekom četvrtka.

