Godina je dana od prvog slučaja koronavirusa na području VPŽ, dr. Venus: I danas imamo dobre pokazatelje

Prošlo je točno godinu dana otkako je na području Virovitičko-podravske županije detektiran prvi slučaj koronavirusa, a danas, prema zadnjim podacima sedmodnevne učestalosti zaraze, Virovitičko-podravska županija ima incidenciju 45 na 100.000 stanovnika. Manju učestalost bilježe samo Koprivničko-križevačka (42) i Istarska županija (44). Na to se osvrnuo dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ i član Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije.

– Prije godinu dana bili smo posljednja županija koja je zabilježila zaraženog koronavirusom. Bilo je to 29. ožujka. Puno je toga iza nas, no u tih godinu dana Virovitičko-podravska županija kontinuirano bilježi, u odnosu na druge po veličini slične županije, bolje pokazatelje. Konstantno smo među boljim HR županijama. To je zasigurno i plod pravovremenih odluka i promišljanja, ali i pokazatelj dobre suradnje sa stanovnicima Virovitičko-podravske županije, odnosno njihovog pridržavanja preporučenih epidemioloških mjera, na čemu im zahvaljujemo. Treći val? O tome sad možemo raspravljati, jesmo li na „repu drugog“ ili smo započeli s “trećim valom”, no važno je pridržavanje epidemioloških mjera, a vjerujem i kako će uskoro doći i dodatne količine cjepiva, kako bi i procijepljenost naših stanovnika bila što veća, te se time dodatno smanjila mogućnost širenja koronavirusa na ovom području – kazao je dr. Miroslav Venus.

(www.icv.hr, vpz.hr)