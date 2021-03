Još tri nova stanara u osječkom IT parku, “slobodnih parcela” sve manje

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš uručila je danas Ugovore o osnivanju i prijenosu prava građenja novim stanarima Poduzetničke zone IT parka. Riječ je o osječkim tvrtkama Barrage d.o.o., Base58 d.o.o. i Prototyp d.o.o, koje će kao četvrti stanari u roku od 24 mjeseca završiti izgradnju svojih poslovnih zgrada i započeti s radom.

Time je uz osječku tvrtku “Mone” koja je s izgradnjom započela još 2019. godine, u IT parku preostalo pet slobodnih zemljišta veličine od 1234 do 1900 četvornih metara, no i taj se broj “slobodnih parcela” smanjuje jer, kako je najavila Gamoš, uskoro se očekuje uručivanje ugovora jednoj zagrebačkoj IT tvrtki.

-Javni natječaj, raspisan u siječnju 2019. godine, otvoren je na neodređeno vrijeme, odnosno dok na svim građevinskim česticama ne bude osnovano pravo građenja, a pristigle ponude otvaraju se jednom mjesečno- pojasnila je Gamoš te pozvala sve IT tvrtke neovisno gdje se nalaze unutar EU, da se prijave i ostvare olakšice za pravo građenja unutar IT parka.

Kako je istaknula, cijena četvornog metra iznosi 1,38 eura, no kroz gradski program poticaja i olakšica može biti 0 kuna, što ovisi o brzini gradnje poslovne zgrade.

Gamoš je podsjetila kako je IT park strateški projekt Grada vrijedan 30 milijuna kuna koji se financira iz fondova Europske unije. U tijeku je uređenje komunalne i prometne infrastrukture, projekt vrijedan 4,5 mil. kuna, i koji bi trebao biti gotov kroz otprilike mjesec dana.

