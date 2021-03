Most preko Županijskog kanala, Ajček: Zbog staništa zaštićene ribe Crnke, prijeko potreban most neće se moći graditi potpornim stupovima

Jedan od glavnih prioriteta svih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, pa tako i općini Gradina, razvoj je infrastrukture u svojim naseljima. S obzirom da je ta općina poznata po svojim lovnim i ribolovnim resursima, ali isto tako i razvijenom poljoprivredom, konstantno se radi na tome da se žiteljima ovog naselja što više olakša bavljenje svojim djelatnostima. Prema riječima načelnika općine Marka Ajčeka, jedan od prioritetnijih zadataka u tom naselju je gradnja mosta preko Županijskog kanala.

– Radi se o mostu koji je prijeko potreban budući da se s druge strane Županijskog kanala nalazi oko 600 hektara poljoprivrednih površina mještana Brezovice, što oranica, što povrtnjaka i voćnjaka – rekao je Ajček, napomenuvši da stari drveni most koji se trenutno tamo nalazi odavno nije u funkciji i preko njega ne mogu prijeći ni pješaci, a kamoli motorna vozila ili radni strojevi.

– Ovaj most napravljen je pedesetih godina prošlog stoljeća, a preko njega je prešlo na tisuće tona tereta. Dakako, s vremena na vrijeme na njemu su obavljani razni popravci, mijenjani su potporni stupovi, grede, daske i slično, no već odavno nije u funkciji i došlo je vrijeme da se napravi novi moderni most. S obzirom da se radi o vlasništvu Hrvatskih voda, oni će i financirati izgradnju istog. Prošle jeseni obavljena su i ispitivanja kanala odnosno mulja u koji su se po ondašnjim nakanama trebali ukopati potporni stupovi. No, prema spoznajama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode VPŽ, u Županijskom kanalu obitava riba pod nazivom Crnka koja je zaštićena vrsta te se njena staništa moraju sačuvati – dodao je Marko Ajček.

Spomenuta riba Crnka sitna je slatkovodna riba koja naseljava močvarna i poplavna područja velikih europskih rijeka, a kod nas obitava uz rijeke Dravu, Savu i Dunav. Njezina ugroženost proizlazi iz antropogenih utjecaja kao što su regulacija vodotoka, izgradnja nasipa i odsijecanje poplavnih zona rijeka, isušivanja močvarnih područja te unosom invanzivnih stranih vrsta i onečišćenjem vodenih tijela. Preferira vode sa sniženom količinom kisika, što dodatno limitira broj drugih vrsta riba koje tu mogu preživjeti. Zbog toga se često javlja i u blago onečišćenim vodama, jer tu dolazi do smanjenja količine kisika ili čak potpune anoksije, ali tu ipak nalazi suboptimalne uvijete za život.

– Iz tog razloga, most se neće moći graditi sa potpornim stupovima koji bi trebali biti zakopani u mulj nego metalnom konstrukcijom koja ne bi imala doticaj s vodom nego bi bila zabetonirana s jedne i druge strane obale. U konačnici bi to bio most desetak metara dug i oko pet metara širok, a preko njega bi slobodno mogli prelaziti radni strojevi i motorna vozila – rekao je Marko Ajček dodavši da je gradnja novog mosta prijeko potrebna kako bi se poljoprivrednicima iz Brezovice uštedio novac i vrijeme.

– Od glavne ceste do mosta izradili bi i oko 500 metara pristupne ceste tako da bi brezovčani do svojih oranica koje su udaljene oko kilometar imali desetak minuta vožnje, a ovako moraju ići okolnim putem dugim oko deset kilometara. S obzirom da u sezoni radova nekada treba od kuće do njive ili povrtnjaka prometovati i nekoliko put dnevno, onda znamo koliko bi most značio mještanima. Vjerujem da ćemo od Hrvatskih voda uskoro dobiti informaciju da bi se moglo krenuti sa ovim, za mještane Brezovice, izuzetno važnim projektom – zaključio je Ajček.

(www.icv.hr, bs)