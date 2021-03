Nova i jedinstvena turistička atrakcija Osijeka: Izleti gliserom od vodenice na Dravi do erdutskih vinarija na Dunavu i adrenalinske vožnje quadovima

Za grupu mladih Osječana i Osječanki koje smo zatekli kako upravo ulaze u gliser i kreću na izlet, ni varljivo prohladno proljetno vrijeme nije problem. Jer kako kažu, vožnja gliserom po Dravi i posjet dunavskim ritovima uz slavonski grah u Udičarskom domu u vikend-naselju Karašica, biti će pravi doživljaj i avantura.

A na ideju da svojim sugrađanima, ali i drugim domaćim i stranim turistima, ponudi nešto drugačiji obilazak grada i slavonskih destinacija došao je 31- godišnji diplomirani ekonomist Igor Živković.

-Ideja je nastala još pred kraj 2019. godine, no dosta sam vremena izgubio dok sam ishodovao potrebne dozvole kako bih registrirao tvrtku za prijevoz putnika na kopnu i na vodi, a onda je još u proljeće stigla zabrana rada zbog koronavirusa. Tijekom ljeta iskoristio sam sezonu na Hvaru, a ove sam godine odlučio krenuti odmah od 1. ožujka u Osijeku jer sam siguran da su ljudi željni bilo kakvih opcija zabave, s obzirom na to da gotovo nikamo ne mogu zbog situacije s epidemijom- kaže Igor.

Stoga je ovaj mladi poduzetnik kreirao nekoliko zanimljivih ponuda koje su već oduševile posjetitelje ali i one građane Osijeka koji svoj grad nisu nikada obišli rječnim putem, a njih je prema Igorovim riječima oko 90 posto.

-Točka ukrcaja i iskrcaja vodenica je na Dravi, a u ponudi su različiti izleti. Osnovni i najtraženiji je onaj koji se odnosi na Osijek, jednosatna vožnja prema Karašici i onda natrag do vojarne u Donjem gradu.. Cijena je takve vožnje 50 kuna po osobi ili 350 kuna za grupu od sedam osoba koliki je kapacitet glisera. Velik je interes ekipa koje žele primjerice do erdutske vinarije “Brzica” gdje se na vanjskoj terasi “uklopi” i ručak. U ponudi je i posjet dunavskim ritovima uz slavonski grah u Udičarskom domu u vikend-naselju Karašica, obilazak Dunava u trajanju od tri sata i 30 minuta, vožnja Dravom i njezinim pritocima, cjelodnevni izlet Osijek – Aljmaš – Erdut, te adrenalinski dan – vožnja gliserom i quadovima uz ručak, priča Igor. Napominje kako su svi putnici osigurani sigurnosnim prslucima tijekom vožnje, a sve se odvija uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Inače, ovaj je mladi poduzetnik lani kupio novi talijanski gliser i motor, a još jedan brodić ima i na Jadranu.

– Iskoristio sam sredstva za samozapošljavanje, a ostatak do pune cijene od 250 tisuća kuna sam isfinancirao vlastitim sredstvima. Ljudi nemaju predodžbu ali riječ je o vrlo visokim nautičkim troškovima. Motor potroši na sat goriva za 150 kuna, pa kasko osiguranje, servis, sve su to iznosi od 3 do 6 tisuća kuna, pa i više. Osim toga rezervoar od 120 litara punim ručno, donosim gorivo u karnisterima jer ovdje nema pumpe uz obalu gdje možete pristati i “tenkirati”, što iziskuje dosta vremena i truda. Ipak vodio sam računa o platežnoj moći Slavonaca i krenuo s minimalnom cijenom. No da bih zaradio plaću moram biti pun i imati kontinuitet, to nije samo vikend posao, Nadam se da ću ipak imati dovoljno putnika i ovu cijelu sezonu odraditi u Osijeku- kaže Igor.

Prema njegovim riječima već je imao i nekoliko stranih turista, Talijane, Mađare, pa čak i Egipćane a bilo je i gostujućih profesora predavača s fakulteta koji su se “počaste đirom”. Svi oni, kaže, bili su ushićeni ljepotom prirode nadomak grada i oduševljeni vožnjom.

Tom mladom poduzetniku sada pristiže dosta upita iz zagrebačkih turističkih agencija, pa se nada kako će njegova ideja saživjeti u potpunosti, te biti prepoznata i u nekim gradskim i turističkim institucijama. Za sada se detalji njegovih jedinstvenih izleta mogu pronaći na Facebook stranici Old Town-izleti brodom.

(www.icv.hr, tj)