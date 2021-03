Počelo klimatološko proljeće: Evo kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

Stigao nam je ožujak, koji je, klimatološki gledano, prvi proljetni mjesec. Zemlja se na putanji oko Sunca postavlja u položaj koji omogućuje da sunčeve zrake (i u našim krajevima) dopiru pod sve okomitijim kutom. Trajanje dana i noći sve se više izjednačava, da bi se oko 20. ožujka 2021. godine u 10:27 sati, kad se Sunce nađe okomito nad ekvatorom, omjer potpuno izjednačio. Time nastupa i astronomsko proljeće, dok je klimatološko nastupilo već 1. ožujka.

Meteorolozi smatraju da se ožujak ni djelomice ne može svrstati u zimske mjesece, pa se cijeli proglašava proljetnim – jer u njemu ima puno više obilježja proljetnoga nego zimskog vremena.

Jutros se Virovitica budila na -1,5°C, Slatina -0,2°C. Zanimljivo je da smo se na današnji dan 2018. godine na području Virovitice budili na -19,3°C, a na Slatine -21°C. No ove godine u danima pred nama očekuje nas temperaturama zraka „normalno“ vrijeme.

Zadržat će se suho i stabilno do četvrtka. Tijekom petka i subote očekujemo brzo i prolazno pogoršanje vremena. Oborine će biti slabe. U nizinama u obliku kiše, dok će u višim predjelima Virovitičko-podravske županije biti susnježice i snijega, ali bez dugotrajnijeg zadržavanja.

Sunčanih razdoblja neće nedostajati do četvrtka. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova. Krajem tjedna očekujemo pad temperature zraka. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C (krajem tjedna) do 4°C. Najviše dnevne od 6°C (krajem tjedna) do 15°C. Porast temperature zraka očekujemo od sredine idućeg tjedna.

(www.icv.hr, kp)