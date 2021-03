Pripremite kišobrane, stiže kiša: Pred nama promjenjiv i nestabilan vikend

Pred nama je promjenjiv i nestabilan vikend. Tijekom petka, subote i nedjelje očekujemo nestabilno i promjenjivo vrijeme. Temperature zraka bez znatnije promjene ili neznatno toplije. Češću i rasprostranjeniju kišu, koja može biti obilnija, očekujemo tijekom petka i nedjelje kada će uz pad temperature zraka te okretanje vjetra na sjeverne smjerove kiša u višim predjelima (iznad 500 metara nadmorske visine) prolazno prelaziti u susnježicu i snijeg.

Do kraja tjedna iznad većeg dijela Virovitičko-podravske županije očekujemo 20-50 mm kiše. Inače tijekom ožujka je višegodišnji prosjek oborina 53 mm. Ponegdje će do kraja tjedna pasti obilnija količina kiše, možda i mjesečna količina.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od 3°C do 5°C. Najviše dnevne od 9°C do 15°C ili koji stupanj više.. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni tijekom petka i subote. U nedjelju očekujemo okretanje vjetra na sjeverni i sjeverozapadni.

Tjedan pred nama

Ožujak luđak ili “lažnjak“ će u tjednu pred nama pokazati svoju prevrtljivu ćud. Zadržat će se nestabilno, promjenjivo i relativno hladno vrijeme. Očekujemo temperature zraka niže ili hladnije u odnosu na višegodišnji prosjek. Kako bi stari ljudi rekli ili stare pučke meteorološke izreke rekle „Sveti Josip, snigom posip 19.03.“

Toplije jakne, kape, šalovi tijekom jutra i rukavice neka se nađu u blizini. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -4°C do 1°C. Najviše dnevne od 6°C do 10°C ili koji stupanj više početkom tjedna. U tjednu pred nama očekujemo oborine. Snijeg u višim predjelima je više nego izgledan, a postoji mogućnost da će ga biti i u nizinama. Ovaj temperaturama hladnije vremenski period mogao bi potrajati do kraja ožujka, ako ne i u prvoj dekadi travnja.

(www.icv.hr, kp)