SAD ILI NIKAD Filip Hrgović najavio meč karijere: Pobjeda mu donosi borbu s Joshuom ili Furyjem

Michael Hunter je trenutačno četvrti izazivač na IBF ljestvici i trebao se boriti s drugoplasiranim Charlesom Martinom, međutim, ovaj je od meča odustao zbog ozljede i Filip Hrgović je dobio priliku. Hunter je jedan od najboljih boksača današnjice, ima omjer 19-1-1 i već neko vrijeme se prepucava s Hrgovićem. Sad će iz prve ruke imati priliku osjetiti snagu hrvatskog teškaša – piše tportal.hr

-Ispred mene je borba karijere, borba za obaveznog izazivača po IBF verziji. To je velika stvar za mene, prilika bogom dana. Sretan sam što su se stvari tako posložile. Imao sam i sreće, spletom okolnosti su se neki ljudi na ljestvici zaobišli i red je došao na mene – kazao je Filip Hrgović na konferenciji za medije.

-Nema puno mjesta za euforiju. Još ništa nije odrađeno. Tek trebam pobijediti, nakon toga osvojiti titulu, pa je obraniti jedno 15-20 puta – kazao je Hrgović sa smiješkom te dodao:

-Nadam se da bi ovo mogla biti prekretnica u mom životu. Ako pobijedim postao bi prvi izazivač i u roku od godinu dana dobio priliku boriti se za naslov.

Hrgović je otkrio kako Hunter nije želio ovu borbu premda je po medijima puno pričao i provocirao.

-On nije želio prihvatiti borbu premda je po medijima puno pričao. Ja sam sada u psihološkoj prednosti nakon što je IBF naredio borbu – kazao je Hrgović te otkrio kako će borba biti početkom ili sredinom svibnja, no mjesto je još nepoznato.

-To mi se izvrsno uklapa jer sam se ja 24. travnja trebao boriti protiv Martina Bakolea. I cijelo vrijeme traju pripreme za taj meč. Sada ću samo promijeniti sparing partner i nastaviti s pripremama za meč s Hunterom. Realnost je takva da je on na papiru bolji od mene, ima veće pobjede, više borbi, ali ja nisam imao priliku pokazati što znam. Ja znam da bi ja nokautirao Povetkina, on je imao neriješeno. Ja nisam imao šansu boriti se s borcima s kojima se on borio. Na Olimpijskim igrama ja sam uzeo medalju, on je ispao u prvom kolu. Ja sam bolji, ali na papiru nisam favorit.

Hrgović je kazao kako je Hunter nezgodan borac.

-On je mali ovako, djeluje lošije nego što izgleda da je… Takvi borci su ljigavi, on baca udarce iz svih kuteva, jednom rukom drži drugom udara. U isto je vrijeme okretan i vrlo nezgodan jer udara iz svih pozicija. Hrabar je, ne boji se ući u izmjenu udaraca. U svim mečevima koje sam ga gledao, on krene jako, nakon toga se ispuše. Htjet će me iznenaditi, krenut će jako. Morat ću ga kontrolirati i iskontrirati u prvim rundama, to je ključno. Mora osjetiti moju snagu – naglasio je Hrgović koji bi se, u slučaju pobjede, za naslov prvaka najvjerojatnije borio protiv pobjednika meča između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja.

-Ne znam koga bi želio. Svejedno mi je, obojica su vrhunski boksači i velike zvijezde. Stilski su dosta različiti, ali pravi borac se mora prilagoditi svakom, vjerujem da se mogu prilagoditi obojici – optimističan je naš El Animal.

U borbi između Joshue i Furyja ipak prednost daje vlasniku WBA, WBO, IBF i IBO naslova.

-Teško je prognozirati, obojica imaju adute na svojoj strani. Za mene je Joshua kompletniji borac, ima veći arsenal. Bolji je u bliskoj borbi, dobar je i na distanci, razorniji je. Ima više oružja – smatra Hrgović.

U borbi protiv Huntera pobjednik dobiva status prvog izazivača, dok bi poraženi načinio veliki korak unazad.

-Onaj tko izgubi bit će izbačen iz TOP 10, morat će krenuti novim putem. To bi bio ne jedan, nego pet koraka unazad. Ne razmišljam o tome, ali i da se dogodi ja ispred sebe imam još sedam, do 10 godina karijere i ponovo bi došao u ovu poziciju – zaključio je najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović.

