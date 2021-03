Vidica Kovačević i dalje na čelu zdenačke Udruge umirovljenika

Udruga umirovljenika općine Zdenci održala je svoju redovnu izbornu skupštinu. Kao i svakoj udruzi tako je i ovoj planove i sadržaje poremetio koronavirus, no vrijedni zdenački umirovljenici ipak su ponešto uspjeli organizirati što je potvrdila predsjednica Vidica Kovačević prezentirajući izvješće o radu za 2020. godinu.

– U protekloj godini zbog koronavirusa, koji je nažalost još uvijek prisutan, realizirali smo manji broj aktivnosti predviđenih planom i programom. Sve naše aktivnosti bile su onemogućene, putovanja su gotovo izostala, a druženja svedena na najmanju moguću mjeru. Na samom početku godine održana su druženja povodom Valentinova i Dana žena, a u znatno smanjenom obliku uspjeli smo organizirati tradicionalno druženje povodom Dana općine, ali ovoga puta bez gostiju. Broj članova se u posljednje četiri godine osjetno smanjio, krajem 2020. godine imali smo 296 članova. Početkom ove godine, prilikom prikupljanja članarine dio članova je odustao i sada je taj broj 270, a broj članova koji plaćaju pogrebnu pripomoć je 170. Ovom prilikom želim podsjetiti da je Udruga prije samo četiri godine imala 350 članova, od čega je 226 članova plaćalo članarinu pogrebne pripomoći. U navedenom razdoblju preminulo je 58 članova, a samo 11 novih je pristupilo udruzi. Treba svakako reći kako je veliki broj članova blizu ili preko 80 godina i to puno govori. Moram se zahvaliti načelniku Tomislavu Durmiću i Općini Zdenci koja nam je unatoč pandemiji donirala planom predviđena i obećana sredstva u cijelosti što je znatno pomoglo u našim aktivnostima – rekla je između ostalog Kovačević.

Nakon ostalih izvješća uslijedio je izborni dio u kojem je Vidica Kovačević ponovno izabrana za predsjednicu, za njenog zamjenika izabran je Slavko Kašuba, tajnica će u novom mandatu biti Marija Mikić dok Upravni odbor još čine Marica Varaždinac, Zvonko Jug, Željko Kiš, Andrija Gardlo, Marko Ajhler, Željko Hološ, Danica Slatinac i Veljko Mikić. U novi Nadzorni odbor izabrani su Lidija Hološ, Margareta Mikić i Kaja Žigić dok je novi likvidator Milan Marković. Nova/stara predsjednica Vidica Kovačević predstavila je i plan rada za tekuću godinu zahvalila na ponovnom izboru riječima:

– Udruga umirovljenika općine Zdenci, je po broju članova najbrojnija i jedna od najaktivnijih udruga u općini Zdenci. Ovim putem izražavam i veliku zahvalnost na danu podršku na ponovnom izboru za predsjednicu što je za mene čast ali istovremeno i velika obaveza. Iskreno se nadam i vjerujem da ćemo prevladati i preživjeti ovo teško vrijeme pandemije, moramo biti odgovorni i strpljivi i nadam se da ćemo dočekati povratak na ono staro – normalno, kada ćemo moći putovati, okupljati se i lijepo družiti. Želim svima nama puno zdravlja i neka nas čuva dragi Bog – zaključila je Kovačević.

Na kraju skupštine nazočne je pozdravio i novoizabranima čestitao, načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić.

– Iza nas svih je teško vrijeme i nije bilo lako bilo što odraditi, no vi ste ipak bili aktivni i marljivi i na tome vam čestitam. Isto tako, čestitam izabranima, riječ je o dokazanoj ekipi koja čini puno za osobe treće životne dobi na području općine. Općina će vam kao i do sada biti na raspolaganju i pomagati koliko može. Evo već na posljednjoj sjednici vijeća smo donijeli odluku kako će Uskrsnicu od 150 kuna dobiti svi umirovljenici koji imaju mirovinu do 2000 kuna što će mnogima značiti jer do sada su to bili oni s mirovinom do 1500 kuna – zaključio je Durmić.

(www.icv.hr, vg)