Voćari i povrtlari oprez, opet stiže osjetno zahlađenje i mraz

U petak sa zapada stiže promjena vremena, a glavnina oborina očekuje se s noći s petka na subotu. Subotu će obilježiti postupan pad temperature zraka i dalje će uz više oblaka ponegdje postojati mogućnost za gdje koju kišnu kap ili kratkotrajne pljuskove. Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak sve je izglednije suho, ali prohladno vrijeme. Tijekom jutra će ponegdje biti slabog mraza uz temperature zraka od -1°C do 4°C, tijekom dana očekujemo temperature zraka od 10°C do 15°C. Prema meteorološkim najavama takvo hladnije vrijeme će se nastaviti i u ponedjeljak, a ponegdje i u utorak.

Takve nagle vremenske promjene u ovo doba godine alarm su za proizvođače voća i povrća, upozorio je viši stručni savjetnik Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva VPŽ Željko Ferenc koji je tim povodom pozvao voćare i povrtlare na obveznu adekvatnu zaštitu od mraza i hladnog vremena u voćnjacima i povrtnjacima.

– Koliko će u tom slučaju biti oštećenje od niskih temperatura, ovisi od vremenskog razdoblja u kojem se mraz javio, intenziteta i trajanja mraza, ali i od same vrste i sorte voća. Ne bi bio toliki problem da niske temperature do -3°C traju nekoliko sati, jer voće, posebice ono jezgričavo poput jabuke i kruške podnosi tako nisku temperaturu. No ako tako hladno vrijeme potraje cijelu noć ili veći dio dana, onda se može govoriti o neposrednoj ugrozi voća, posebice koštičavog poput breskve, marelica, nektarine, višnje i trešnje kojim obiluju voćnjaci u VPŽ. Mraz koji se javi rano u proljeće može nanijeti ozbiljnu štetu, međutim, znatan dio ove štete može biti spriječen primjenjivanjem aktivnih ili pasivnih oblika zaštite od mraza što je većini naših uzgajivača dobro poznato. Stoga se valja pripremiti za vremenske nepodopštine primjenom anti-frost raspršivača ili jeftinijim sustavima zagrijavanja voćnjaka. Valja imati na umu i da manje štete pretrpe nasadi na iznad 100 metara nadmorske visine, za razliku onih nasada u nizinskom dijelu županije, uz rijeku Dravu na primjer, jer tu je temperatura niža nego na brežuljcima. Štete od mraza uvelike se i javljaju na povrtlarskim kulturama tako da će se u slučaju ovog „vremenskog neprijatelja br. 1“ morati prije nego on stigne, dobro zagrijati plastenike, a ako se sadi na otvorenom onda bar prekriti odgovarajućom folijom. Staklenike i plastenike obvezno treba noću zatvarati da bi se sačuvala toplina – dao je savjet voćarima i povrtlarima u vezi najave hladnijeg vremena agronom Željko Ferenc.

(www.icv.hr, bs)