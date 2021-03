Za rad svojih udruga, Općina Gradina ove je godine iz svog proračuna namijenila ukupno 340 tisuća kuna

Zaključno do 8. ožujka ove godine traje Natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna Općine Gradina u ovoj godini. Općina će sufinancirati projekte i programe udruga od interesa za općinu Gradina, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

-Na području općine Gradina aktivno djeluje dvadesetak udruga, a na ovaj natječaj mogu se prijaviti udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice – napomenuo je načelnik Marko Ajček, naglasivši daOopćina tradicionalno stoji iza rada svojih udruga, a za one najaktivnije, sredstva su od prošle godine znatno povećana.

-Ako uzmemo u obzir da je recimo Nogometni klub Gradina koji se natječe u 1. županijskoj nogometnoj ligi, a u svojim redovima ima i ekipe juniora U-14, U-12 i veterana, prije sufinanciran s nekih 5000 kuna, a od prošle godine u taj klub se iz Općine izdvaja skoro 100.000 kuna, onda je evidentno koliko brinemo o razvoju sporta u našoj općini. Naravno u tome se treba dokazati i opstati, a držim da je to NK Gradina i učinio – naglasio je Marko Ajček.

Tom prigodom istaknuo je i neke druge udruge, poput lovačkih i ribolovnih, koje su vrlo značajne za lovni i ribolovni turizam ove općine.

-Zadovoljni smo radom naših lovaca i ribolovaca, a sufinancirat ćemo njihov rad koliko je to god moguće. Isto tako, radit ćemo i na uređenju infrastrukture i okoliša ribolovnih i lovačkih terena i to ne bez razloga. Napomenut ću samo da je na jezerima Neteča i Liman u Detkovcu, te na jezeru u Budakovcu održano i državno ribolovno prvenstvo. Želimo da ti tereni izgledaju još bolje i da budu spremni za razna natjecanja i idućih godina – podsjetio nas je Marko Ajček, no isto tako nije zaboravio spomenuti ni jednu od novoosnovanih udruga na području općine, a to je Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Gradina koja ima sjedište u Novom Gradcu i koja, neovisno što djeluje tek tri mjeseca, već broji oko 80 članova.

-Osnivanje ove udruge inicijativa je naših branitelja koji su započeli svoj ratni put u Gradini, a nastavili ga u slavnim postrojbama. Osim toga tu su i razne kulturno-umjetničke udruge i sve druge udruge koje prema svom statutu imaju za cilj zaštitu i promicanje ljudskih prava, zaštitu i promicanje prava nacionalnih manjina, zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih i ostalom. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 340.000 kuna pa savjetujem našim udrugama da ta sredstva iskoriste – pozvao je sve udruge na suradnju načelnik općine Gradina koji je i ovom prigodom napomenuo da natječaj za prijavu ističe uskoro, točnije 8. ožujka.

