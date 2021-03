Završila energetska obnova sportske dvorane Tehničke škole: Virovitički “hram sporta” spreman za nove sportske uspjehe

U sklopu projekta ”Energetska obnova zgrade dvorane Tehničke škole u Virovitici na adresi Zbora narodne garde 29, Virovitica KK.04.2.1.04.0234”, najznačajnije sportsko zdanje danas je službeno dobilo modernije i ”štedljivije lice”. Vrijednost projekta kojim je dvorana dobila prijeko potrebnu obnovu iznosila je 6.262.270,62 kuna. Bespovratna sredstva iznosila su 3.427.360,56 kuna, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 1.728.608,05 kuna, a sredstva nositelja projekta, Virovitičko-podravske županije, 1.106.302,01 kuna. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a napisala ga je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

– Još jedan hvalevrijedan projekt priveden je svome kraju. Sportska dvorana Tehničke škole ne samo da je prva dvorana u Virovitici, nego i u cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji, stoga s pravom nosi naziv ”hram sporta”. Za nju su sentimentalno vezane generacije i generacije Virovitičana i Virovitičanki, u njoj su stasali brojni sportaši, a danas nakon 30 godina zasjala je u novom ruhu. Dvorana je dobila novi strop, pod, novu fasadu i ovojnicu, energetski je učinkovita što znači i dobru uštedu, a ta ušteđena sredstva moći ćemo usmjeriti na daljnji razvoj i obrazovanje učenika – s ponosom je izjavio župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović.

Na ovaj način, prema riječima župana, stvaraju se puno bolji uvjeti za djecu nego li je to bilo ranije, a s tom izjavom složio se i ravnatelj Tehničke škole Virovitica Ivan Kućan.

– Mi kao škola dobili smo jako puno. Dvoranu u Tehničkoj školi koristi preko 1000 učenika iz tri škole, a uz njih još 300 do 400 vanjskih korisnika. Sve je to tijekom godina dovelo do potrebe za renovacijom. Ovom prilikom želim se zahvaliti Virovitičko-podravskoj županiji na čelu sa županom Igorom Androvićem koji su tu nužnost prepoznali i omogućili nam ovo što imamo sada. Osim što će služiti za sportske momčadi u gradu, novi pod koji je ovdje postavljen podliježe svim svjetskim standardima što znači da možemo prihvatiti sva međunarodna rukometna natjecanja. Ovo je za mene najbolji mogući poklon. I sami učenici su oduševljeni novom dvoranom, jedva su čekali povratak u nju, čuvaju ju i čiste. Sve to samo je još jedan dokaz da su i oni sami prepoznali sve što je za njih učinilo – dodao je ravnatelj Ivan Kućan.

Zadovoljstvo nakon realizacije projekta izrazio je i gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.

– Sve što smo uspjeli ostvariti rezultat je predanog rada našeg sposobnog kadra u koji se ulagalo, naših domaćih, predanih ljudi koji su radili na svim projektima. Nama je svejedno radi li se o projektu čija je vrijednost nekoliko stotina tisuća ili nekoliko milijuna kuna, a to je vidljivo iz prošlogodišnje nagrade kada je Grad Virovitica postao ”Prvak EU fondova”. Dobili smo još jedan prostor za mlade. Prednjačimo po broju registriranih sportaša po glavi stanovnika, a ista je stvar i sa dvoranama. Sada je cilj staviti dvorane u funkciju, uključiti naše najmlađe u sport i pružiti im najbolje moguće uvjete za razvoj. Uz sve obnove, u planu je izgradnja Sportsko rekreativnog centra Vegeška gdje bi bila izgrađena još jedna dvorana, kuglana, planira se i sportsko atletski stadion i naravno bazen koji je već prijavljen i čeka se odgovor Ministarstva. Iskoristit ću ovu priliku pa ću čestitati županu Igoru Androviću i Virovitičko-podravskoj županiji na svemu obavljenome. Mi svi radimo kao jedan, imamo sinergiju, spojili smo naše ljude i iz te sinergije možemo dati odgovore na sve izazove, kao i na nove natječaje koji su pred nama – zadovoljan je bio gradonačelnik Ivica Kirin.

Svrha projekta bila je da se energetskom obnovom zgrade osiguraju uvjeti za smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenja na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu nagodišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta, da se smanjirazina štetnih emisija CO2 u okoliš i da se korisnicima zgrade osigura kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti za boravak.

Energetska obnova obuhvaćala je toplinsku izolaciju vanjskih zidova, toplinsku izolaciju podova prema tlu, toplinsku izolaciju krova iznad grijanog prostora, zamjenu vanjske stolarije, zamjenu postojećeg sustava rasvjete i ugradnju mjerača toplinske energije.

Prije radova, energetski razred zgrade dvorane je bio C, a završetkom projekta energetski razred zgrade dvorane je B. Sama ušteda na energiji je 53,68%.

Radove je izvodila tvrtka Slavić – inženjering d.o.o. iz Virovitice, dok je stručni nadzor provela tvrtka King Art Studio d.o.o. iz Virovitice.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Rođak)