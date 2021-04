Suhopolje remiziralo s Tomislavom iz Drnja, nerealizirani kazneni udarac “koštao” ih je punog plijena

– Iako trenutno stanje na tablici to ne pokazuje, igramo protiv momčadi koja nam je konkurent za borbu na sredini ljestvice. Imaju vrlo respektabilan sastav, sasvim solidnu obranu koja ne prima previše golova, barem kada se usporedi gol razlika s ostalim momčadima koje se nalaze mjesto iznad ili ispod njih, tako da nas očekuje vrlo teška utakmica – ovim riječima najavio je Tomislav Filipović gostovanje u Drnju, i bio je u pravu.

Domaća momčad, koja trenutno zauzima 13. poziciju na ljestvici, pružila je dobar otpor “našim” predstavnicima i osvojila bod u sklopu 21. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica odigranom jučer (nedjelja) u Drnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Igrala se 29. minuta susreta kada je Mohamed Rayane Matar iznenadio Grofove i doveo Tomislav u prednost od 1:0. Još nekoliko izglednih prilika stvorile su i domaća i gostujuća momčad u prvih 45 minuta, no pogodaka do kraja poluvremena više nije bilo. Na samom otvaranju drugog dijela Drnje je uzdrmalo vratnicu, a tada pad u njihovoj igri koriste Suhopoljčani i kreću po preokret. Velika prilika za povratak u susret ukazala se u 63. minuti kada je glavni sudac jučerašnjeg susreta Nino Šimatović pokazao na bijelu točku. “Žuto – zeleni” najstrožu kaznu ipak nisu uspjeli pretvoriti u pogodak, no svega sedam minuta kasnije za, ispostavit će se konačnih 1:1, odlično pogađa Marko Sertić iz slobodnog udarca.

Bio je ovo treći remi Suhopolja od početka proljetnog dijela prvenstva. Trenutno se i dalje nalaze na sredini tablice, a uhvate li nešto bolje rezultate u sljedećih nekoliko susreta, pomak prema vrhu vrlo je realna opcija. Prvu priliku za nove bodove imat će već ove subote (01. svibnja), kada na stadionu Park gostuje Dinamo iz Predavca.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Šolc)