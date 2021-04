Dodijelit će gotovo 430 tisuća kuna: 38 poduzetnika s područja VPŽ dobit će županijsku potporu

Početkom ožujka, virovitičko-podravski župan Igor Andrović objavio je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije. Potpora se dodjeljuje za ulaganje u osnovnu imovinu, za nabavku strojeva, opreme ili alata, nabavu računalne opreme, te računalnih programa i sustava. Vezano uz to, ukupno 38 korisnika, mikro ili malih poduzetnika s područja Virovitičko-podravske županije, koji su imali rok za prijavu do 9. travnja, dobit će županijsku bespovratnu potporu koja može iznositi do maksimalno 15.000 kuna. Koliko će tko dobiti sredstava, možete doznati OVDJE.

– Svi koji su zadovoljavali uvjete javnog poziva, dobili su županijsku potporu. Virovitičko-podravska županija kroz ovu mjeru potiče proizvodnju i preradu – naglasio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Prihvatljivi prijavitelji su bili mikro ili mali poduzetnici koji imaju sjedište na području Virovitičko-podravske županije. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom korisniku je bio 50 posto iznosa prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 15.000 kuna po korisniku.

(vpz.hr)