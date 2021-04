Dr. Venus o trenutnoj situaciji s cijepljenjem u Virovitičko-podravskoj županiji: Evo kada se očekuje treća faza

U programu ICV radija danas (utorak) gostovao je dr. Miroslav Venus, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ i predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva. Govorio je o trenutnom stanju s cijepljenjem u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i otkrio kada bi se trebalo prijeći u treću fazu, odnosno u procjepljivanje svih dobnih skupina građana.

– Znam da je interes vrlo velik i to me raduje, jer ako želimo stati na kraj ovoj pandemiji koja već predugo traje, onda se zaista moramo svi odgovorno ponašati, a jedna od vrlo bitnih stvari za postizanje tog tako željenog kolektivnog imuniteta je i visoka procijepljenost. Količine cjepiva koje za sada dobivamo nisu toliko velike, a u onom momentu kad bi broj cjepiva, broj doza u jednom tjednu bio velik da bi to previše opteretilo liječnike obiteljske medicine, uz njihov normalan uobičajen posao, onda bi prešli na tzv. cjepne punktove. Za sada ostajemo na ovom dosadašnjem modelu, a to je dakle cijepljenje kod svog liječnika obiteljske medicine i na dva mjesta u Zavodu za javno zdravstvo, u Virovitici i Slatini – rekao je dr. Venus i dodao kako je u tijeku druga faza cijepljenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– U prvoj skupini prioriteta to su bili zdravstveni djelatnici i korisnici, odnosno zaposlenici domova za starije i nemoćne. To smo proveli, sad smo u drugoj fazi cijepljenja, znači to su stariji od 65 godina i kroničari, znači osobe koje imaju kronične bolesti bez obzira na dob jer nažalost možete imati 20 godina, a da imate neku kroničnu bolest, tipa karcinom i slično koja također zahtjeva da se zaštitite cijepljenjem i onda je dogovor takav da se ljudi prijavljuju svom izabranom liječniku koji najbolje zna svoje pacijente tko je kroničar i slično, i onda u dogovoru s nama ili cijepi u svojoj ordinaciji ili ga upućuje u Zavod za javno zdravstvo s obzirom da, ponavljam, zna tko mu je prioritet. Uz to mi u Zavodu za javno zdravstvo i po određenim skupinama također direktno pozivamo i cijepimo – rekao je dr. Venus dodavši da su cijepili i osobe s invaliditetom u njihovim domovima, kao i njihove udomitelje, asistente u nastavi i druge osobe koje zbog prirode svog posla dolaze u kontakt s njima.

– Sad je u tijeku ta druga faza i procjenjujemo da kroz nekih možda mjesec dana otprilike, jako je teško to procijeniti jer ovisi o broju doza koje ćemo dobiti, a to ne znamo unaprijed, ali u svakom slučaju procjenjujemo da bi kroz nekih mjesec dana mogli prijeći u tu treću fazu, a to znači da se procjepljuju svi bez obzira na dob, kronične bolesti i slično – kaže dr. Venus.

Na području Virovitičko-podravske županije građani se cijepe cjepivima Pfizer, Moderna i AstraZeneca, a najava je, ističe dr. Venus, da bi u drugoj polovici travnja mogao stići i Johnson&Johnson kao četvrto cjepivo.

– To je jedino cjepivo koje se cjepi sa jednom dozom, a ova tri se cijepe sa dvije doze u različitim razmacima. Pfizer se cijepi u razmaku od 6 tjedana, Moderna od 4 do 6 tjedana, a AstraZeneca od 8 do 12 tjedana s tim da je preporuka da se faze između dva cijepljenja rastegnu koliko je god to moguće duže – kaže.

Kada je riječ o nuspojavama, ističe, benefiti cijepljenja višestruko nadilaze eventualno potencijalni rizik od pojave nuspojava uključujući i cjepivo AstraZenecu.

– U potpunosti razumijem ljude koji su laici da su zbunjeni zbog toga što ih se kontinuirano bombardira medijski sa malo ovakvim, pa malo onakvim stajalištima, ali ja sam dužan i mogu iznositi jedino službene stavove i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva u konačnici nacionalnog stožera, dakle za sad nema nikakvih ograničenja u RH što se tiče cijepljenja i svi oni koji imaju kontraindikaciju naravno da se to utvrđuje na samom licu mjesta prije nego što se osobe cijepe. Jedina trajna kontraindikacija za sva cjepiva je poznata alergija na sastojke cjepiva ili u povijesti dosadašnjeg života ako je osoba imala nekakav anafilaktički šok, dakle anafilaktičku reakciju na bilo što. Mi to utvrđujemo na samom mjestu kad osoba dođe na cijepljenje i te osobe ne cijepimo jer u tim situacijama bi potencijalni rizik nadišao moguću potencijalnu dobrobit cijepljenja. Sve ostalo je dopušteno, indicirano da tako kažem, i kada ljudi dođu i kažu ja imam dijabetes, ja imam visok krvni tlak, ja na žalost imam malignu bolest i slično to su baš bolesti zbog kojih se osobe trebaju cijepiti. I ovim putem zaista pozivam ljude da se odluče i da se cijepe jer ono što sam rekao na početku, ako želimo stati na kraj svemu ovome i početi se vraćati u onaj naš uobičajeni, neću reći normalan, uobičajen stil života, onda zaista to možemo jedino i isključivo na način da se procijepimo u što mogućem većem broju – istaknuo je dr. Venus, dodavši da je do sada cijepljeno oko 12 tisuća stanovnika, od kojih 10 tisuća jednom, a 2 tisuće sa dvije doze.

(www.icv.hr, ml, tm)