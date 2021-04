FOTO Dražen Duspara iz slobodnog udarca u 90. minuti za veliku pobjedu Sloge i još veći korak prema naslovu prvaka

U Zdencima na igralištu Jelsin, odigran je derbi 22. prvenstvenog kola 1. ŽNL između domaće i prvoplasirane Sloge te drugoplasirane Graničar Bušetine. Na kraju je Sloga bila s(p)retnija i s igračem manje slavila u 90. minuti pogotkom kapetana Dražena Duspare iz slobodnog udarca.

Sloga je bolje otvorila utakmicu i u prvih 15 minuta dominirala te stvorila dvije lijepe prigode koje nisu iskoristili Rupčić, koji je u ključnom trenutku promašio cijelu loptu pa potom i Mimić koji je sjajno probio sredinu terena, došao na 16 metara i pored nekoliko rješenja izabrao ono najgore, ni udarac ni pas i lopta je otišla u gol-aut.

Bude se potom gosti koji preuzimaju sve konce igre i redaju nekoliko prilika. Najzrelija je bila ona Štefanca koji je primio loptu na nekih 15 metara, odlično opalio, Kratzl je već bio svladan, no lopta je završila na gredi. Do kraja poluvremena bilo je nekoliko poluprilika na obje strane, no mreže su ostale netaknute.

Početkom drugog dijela, Sloga ponovno pritiskom pokušava iznuditi grešku gostujuće obrane, a s druge strane Graničar Bušetina spušta loptu i pokušava probiti, sredinu je nekako uspjela, no čvrsta obrana na čelu s Draženom Dusparom i Patrikom Turkovićem sve je uspješno odbijala. Potonji je u minuti dobio i žuti karton što će se znakovito pokazati kasnije. Nastavilo se s taktičkim nadmudrivanjem na sredini terena, i jedni i drugi su čekali grešku protivnika, no nisu je dočekali. Igrala se 76. minuta kada se je sviran prekršaj za Slogu nakon čega nervozno reagira Turković i sudac Culej mu pokazuje drugi žuti, odnosno crveni karton i Sloga ostaje s igračem manje.

No, borbena ekipa Ivice Evića hrabro se nosila i nije dopustila bilo kakav pad koncentracije. I kada se očekivala podjela bodova, igrala se 90. minuta, mladi Zeman se probio po sredini i biva srušen na nekih 28 metara. Loptu namješta kapetan Dražen Duspara i pokraj, možda lošije postavljenog živog zida, snažno i neobranjivo zakucava loptu u donji lijevi kut za veliko slavlje Sloge koja se ovom pobjedom jako približila naslovu prvaka.

-Bila je ovo očekivano teška utakmica, ulog je bio velik. Graničaru je ova utakmica značila sve, mogli su nam se potpuno približiti, no evo uspjeli smo ostvariti svoj cilj, prvenstveno ne izgubiti, a na kraju uspjeli i po meni, zasluženo pobijediti. Utakmica je bila lijepa za gledati, s dvije odlične ekipe koje su odigrale pravi, muški ogled i usudio bih se čak reći kvalitetom na nivou 4. lige. Normalno je da ekipa koja ima Petrinića, Štefanca ili Brlasa mora stvoriti prigode, no sve smo to uspjeli zaustaviti i presudila je na kraju naša želja i mogu reći individualna kvaliteta našeg kapetana koji je na kraju, kad nije išlo napadačima, uzeo stvar u svoje ruke i riješio pitanje pobjednika – rekao je trener Sloge Ivica Ević te najavio gostovanje idućeg vikenda u Gornjem Bazju na Školskom vrtu:

-Idemo u Gornje Bazje, čeka nas još jedna teška utakmica protiv dobre ekipe, ali poslije ove pobjede mi idemo malo rasterećenije, ali bez ikakvih kalkulacija, samo na pobjedu jer želimo stvoriti što veću prednost i osvojiti naslov prvaka – zaključio je Ević.

Trener i igrač Graničar Bušetine Samuel Spudić čestitao je Slogi na pobjedi, ali i svojoj momčadi na hrabroj utakmici.

-Čestitam Slogi na pobjedi, pokazali su zašto su tu gdje jesu. Bila je to čvrsta, dobra utakmica i moram reći kako sam jako zadovoljan prikazanim od svoje momčadi. Utakmica je bila ravnopravna s dvije podjednake momčadi, ali eto primili smo taj nesretan gol u posljednjoj minuti iz slobodnjaka i bodovi su ostali u Zdencima – kaže Spudić te najavljuje nastavak natjecanja:

-Mi se okrećemo sljedećim utakmicama, probat ćemo se pripremiti što bolje i boriti se do kraja. U idućem kolu nam dolazi Podravac, odlična momčad prepuna još boljih pojedinaca koji su igrali i puno veće rangove, a koju je Mario Tolo jako dobro posložio. Bit će ponovno teška utakmica no, mi smo kod kuće, borit ćemo se, dati sve od sebe pa što bude – zaključio je Spudić.

Sloga Zdenci – Graničar Bušetina 1:0

Igrač utakmice: Dražen Duspara

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)