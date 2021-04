I ova godina je loše počela za pčelare, Vrbos: Bagrem je stradao, a koliko, vidjet će se kad otvori cvijet

Još jedna pčelarska godina loše je počela zbog mraza i niskih temperatura, a potvrđuje to i predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Željko Vrbos.

– Štete mogu biti dvojake, prvo je što je proljeće bilo dosta toplo, rano je krenulo leglo i kada naglo zahladi, onda je upitno da li pčele koje su u košnici mogu pokriti i dovoljno grijati to leglo. Jer ako to ne mogu učiniti onda leglo propadne i mogu se javiti druge bolesti, a druga šteta je ona direktna biološka šteta po pčelu te također šteta na voćkama i cvjetovima gdje pčela zbog hladnog vremena nije mogla odraditi oprašivanje te prikupiti potreban nektar i pelud. Postoji i ta indirektna šteta koja će se tek vidjeti, ne samo na voćkama i svemu što je sada cvalo nego nama najveći problem kliko je od tih mrazeva stradao bagrem kako dominantna paša ovoga područja jer znamo da je bagrem kod većine slavonskih pčelara 50 posto prihoda. Koliko je on stradao u ovom trenutku se jako malo može vidjeti, a najbolje će biti vidljivo krajem travnja i početkom svibnja dok se cvijet ne otvori. I još jedna stvar, ako je stradao bagrem gotovo uvijek i naredna paša strada – kaže Vrbos te naglašava kako će stradavanje bagrema ponajviše osjetiti slavonski pčelari gdje je bagrem najrasprostranjeniji.

– Bagrem je jedan od najcjenjenijih medova i za mnoge pčelare kao što sam rekao on nosi 50 posto prihoda. Za sada još ne znamo kolike u to štete, zvali smo i Šumariju i dobivale neke oprečne informacije, negdje je, negdje nije, npr. sjeverni obronci su stradali, južni nisu, ali trenutno još ne znamo. Vidljivih pokazatelja dakle ima, ali vrlo malo. Može se dogoditi da od te hladnoće bagrem pretrpi znatna oštećenja, bez obzira što sada vidljivih oštećenja još uvijek nema nego se to vidi tek kad otvori cvijet. Nažalost, ovo nije rijetkost, gotovo svake godine zbog loših vremenskih prilika godina ovako počne, ali što je tu je, moramo se boriti – zaključio je Vrbos.

