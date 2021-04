Iako uvjerljivo najmlađe, košarkašice ŽKK Virovitice u produžecima pobijedile favoriziranu Bistru za prvu pobjedu u Prvoj juniorskoj ligi

U fantastičnoj utakmici, punoj preokreta te potpuno neizvjesnoj završnici fenomenalne košarkašice ŽKK Virovitice ostavile su srce na parketu i iznenadile favoriziranu Bistru. No pođimo redom. Košarkašice Bistre u Viroviticu su došle predvođene reprezentativkom Majom Huđek samo s jednim ciljem, a to je uvjerljiva pobjeda protiv uvjerljivo najmlađe ekipe u ligi. Početak je i išao u tom smjeru jer su gošće povele 12:4 i to na krilima raspoložene Huđek koja je ubacila 8 koševa. Ništa nije polazilo za rukom Virovitičankama no tada je loptu uzela Mia Šiljković te s dvije vezane trice sve vratila na početak, ali i ulila samopouzdanje svojim suigračicama te od tog trena više niti jedna ekipa do kraja nije povela s više od pet koševa razlike.

Poluvrijeme je završilo 39:39 da bi se u posljednjih deset minuta također ušlo u egalu no tada je prvo svoju petu osobnu dobila Maja Huđek, ali uskoro i virovitičke nebeske skakačice Lana i Lucija Cindrić, da bi kraj ponudio infarktnu završnicu. Igračice trenera Roberta Fritza povele su sa 72:69, a u svoj posljednji napad krenule su košarkašice Bistre i pet sekundi prije kraja lopta je došla do Balogović koja je tricom utakmicu odvela u produžetak. Trener Fritz najavio je minutu odmora no „gljiva“ za zapisničkim stolom nije slušala i reagirala. U međuvremenu je suđena osobna nad Mijom Šiljković no suci su priznali minutu odmora te sat vratili na četiri sekunde, ali lopta nije prošla kroz obruč i krenulo se u produžetak. Tenzije su bile visoke, odgovornost velika, no Virovitičanke su tada pokazale da su veće od toga. Precizne su bile Iva Kurjančić, Lucija Vargović, Tamara Đaković i Nika Kozlinger koja je stavila točku na i jedne odlične predstave.

Svim igračicama treba skinuti kapu, a prve violine i lokomotive Virovitičanki bile su Mia Šiljković i Nika Kozlinger s double-double učincima. Mia je ubacila čak 27 koševa te tome dodala 16 skokova i blokadu u zadnjim sekundama utakmice dok je Nika ubacila 17 koševa, ali podijelila i 10 asistencija. Double-double učinak vjerojatno bi ostvarila i Lana Cindrić da utakmicu nije napustila desetak minuta prije kraja no već do tada upisala je 7 koševa i čak 13 skokova, a u stopu ju je pratila sestra Lana sa 6 koševa i isto toliko uspješnih skokova. Kapetanski je odigrala Lucija Vargović dodavši 8 koševa, a nakon ozljede igri se vratila Iva Kurjančić donijevši ekipi sigurnost u kontroli lopte, ali i upisala 4 važna koša i podijelila 6 asistencija. Svoje najbolje minute odigrala je Ema Marjanović koja je u prijelomnim trenucima postigla 4 koša, uhvatila četiri skoka te zalijepila prekrasnu blokadu.

Odlične minute odradile su Lea Kozlinger postigavši 4 koša no uz maksimalan doprinos u obrani kao i Tamara Đaković, a svoj doprinos dale su i Ena Ištvanović i Marta Leda Kalaš.

Trener Robert Fritz na kraju je naglasio da se radilo o jako teškoj, ali i važnoj utakmici koja je pokazala da ova ekipa ima ono nešto. Djevojke su ostavile srce na parketu, a ja u želji da ipak pobijedimo živce i glas te sam se nakon utakmice osjećao potpuno prazan i iscrpljen kao gotovo nikada do sada.

– Bila je ovo infarktna utakmica kakvih se ne igra puno i zato hvala djevojkama što su ostavile srce na parketu, isprika djevojkama za zapisničkim stolom koje nije slušala „gljiva“ za prekid utakmice te su se našle u jednoj zbrci oko toga tko je u pravu no čovjek ne može sve predvidjeti – rekao je na kraju vidno umoran trener Fritz no u sebi duboko sretan zbog velike pobjede. (www.icv.hr, foto: M. Rođak)