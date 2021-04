KINO SLATINA Vikend rezerviran za akciju, “Nobody” i “Mortal Kombat” za sve starije od 15 godina

Nobody

– akcija

Petak, 09.04. u 19 sati

Subota, 10.04. u 19 sati

Nedjelja, 11.04. u 19 sati

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Ponekad je mirna osoba, koju nitko ne primjećuje, najopasnija. Dobitnik nagrade Emmy, Bob Odenkirk (Better Call Saul, The Post, Nebraska, Breaking Bad) glumi Hutch Mansella, neuglednog oca i muža, kojeg život ne mazi, a on je totalno pasivan i prima sve životne udarce bez želje i volje da se odupre. Apsolutni je nitko. Za vrijeme noćne provale, Hutch odbija braniti sebe, ali i svoju obitelj iako njegov sin napada provalnike, sa željom da se izbjegne ozbiljno nasilje. Njegov sin Blake (Gage Munroe) je razočaran s ocem, a i njegova žena Becca (Connie Nielsen) sve se više udaljava od njega. Provala pokreće u Hutchu dugo potiskivani bijes te postaje okidač koji ga usmjerava na brutalan put osvete na kojem se otkriva njegova mračna strana, ali i smrtonosne vještine koje posjeduje. Hutch mora obraniti obitelj od opasnog neprijatelja, vođe ruske mafije. Režiju filma Nobody potpisuje Ilya Naishuller (Hardcore Henry) na temelju scenarija Derek Kolstada (John Wick). Hutchovog oca glumi Emmyijem nagrađeni Christopher Lloyd, a tajnu pomoć Hutchu pruža glazbenik i glumac RZA, prijatelj iz Hutcheve prošlosti koji posjeduje jednako smrtonosne vještine. Producenti filma su Kelly McCormick i David Letich koji potpisuju hitove Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Deadpool 2, Atomic Blonde.

Cijena ulaznice: 25 kuna

Mortal Kombat

-akcija, avantura

Petak, 09.04. u 21 sat

Subota, 10.04. u 21 sat

Nedjelja 11.04. u 21 sat

MMA borac Cole Young, koji je navikao dobivati batine radi novca, nije svjestan svog nasljeđa – ili zašto je car Outworlda, Shang Tsung poslao svog najboljeg ratnika Sub-Zeroa, u lov na njega. U strahu za sigurnost svoje obitelji, Cole kreće u potragu za Sonyom Blade, koja nosi istog misterioznog zmaja s kojim je Cole rođen. Ubrzo se nađe u hramu lorda Raidena, starijeg Boga i zaštitnika Zemaljskog carstva, koji pruža utočište onima koji nose znak. Tamo Cole trenira s iskusnim ratnicima Liu Kangom, Kung Laom i plaćenikom Kanoom, dok se priprema za borbu s najvećim prvacima. No, hoće li Cole biti snažan da otključa svoju arkanu – neizmjernu snagu svoje duše – na vrijeme da spasi ne samo svoju obitelj, već da jednom zauvijek zaustavi Outworld?

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina, video: youtube.com)