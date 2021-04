Ministar Radovan Fuchs: Učenici ove školske godine 78 posto sati proveli na nastavi u školi

Učenici su tijekom ove školske godine proveli 78 posto sati na nastavi u školi, dok ostatak otpada na C model ili online nastavu, izjavio je u nedjelju ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

– Ministarstvo je dalo smjernice početkom školske godine i po tim smjernicama se nastava odvija cijelo vrijeme. Interaktivni pristup – A, B i C model, koji se primjenjuje na razini županija, gradova pa i škola pokazao se vrlo, vrlo dobrim i ponosan sam da su djeca u Hrvatskoj ovu školsku godinu provela 78 posto sati od ukupne nastave licem u lice. Ostatak otpada na C model, od kuće na daljinu. To je sigurno među najvišim postotkom u Europskoj uniji – kazao je Fuchs gostujući u RTL-u Danas.

Zbog većeg broja novozaraženih covidom-19 16 županija od danas prelazi na neki oblik online nastave te ministar Fuchs kaže kako je Ministarstvo cijelo vrijeme u kontaktu sa županijama s kojima se konzultira prije prelaska s jednog modela nastave na drugi.

– Nemamo još puno do kraja školske godine i mislim da smo je dobro odradili i da možemo biti zadovoljni s vremenom koje su učenici proveli neposredno na nastavi – ocijenio je Fuchs.

