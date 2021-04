Počela isplata COVID dodataka: Ovisno o visini mirovine, umirovljenici će dobiti do 1200 kuna

Umirovljenicima su počeli pristizati dugoočekivani COVID dodatci. Kako je najavljeno iz Vlade RH, iznos jednokratnog primanja ovisan je o visini primanja. Umirovljenicima s mirovinom do 1500 kuna isplatit će se 1200 kuna. Umirovljenicima između 1500 i 2000 isplatit će se 900 kuna. Umirovljenici do 3000 kuna će dobiti 600 kuna, a umirovljenici do 4000 kuna će dobiti 400 kuna.

– Uz mirovinu i prvog i drugog stupa uračunavaju se i primanja iz trećeg stupa i drugi dodaci. Primanje nije oporezivo. Procijenjeno je da je potrebno osigurati sredstva od 600 milijuna kuna za 850.000 umirovljenika – kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi Josip Aladrović

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Najavljeno je kako će isplata ići u dva termina, sada krajem travnja i drugi u srpnju.

(www.icv.hr)