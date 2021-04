Policija otkrila muškarca (32) koji je ukrao i spalio automobil, u pretresu kuće pronašli i druge ukradene predmete

Policijska uprava virovitičko-podravska izvijestila je danas (četvrtak) kako su otkrili počinitelja koji je u ponedjeljak, 29. ožujka, u Slatini u večernjim satima ispred obiteljske kuće ukrao osobni automobil marke Golf, a koji je potom u jutarnjim satima u utorak pronađen kako gori u blizini željezničkog kolodvora u naselju Bistrica.

Riječ je, stoji u priopćenju, o muškarcu (32) s područja Suhopolja. Kod njega je temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru jučer (srijeda) provedena pretraga doma i drugih prostorija na području općine Suhopolje. Policija mu je u pretrazi pronašla predmete koji pripadaju 37-godišnjakinji, a koja je vlasnica izgorjelog automobila.

Sam slučaj otkrio je niz zanimljivih detalja. Neslužbeno smo doznali da ukradeni Golf u Slatini, u kojem su se nalazili ključevi, nije prvi automobil kojeg je 32-godišnjak pokušao ukrasti te večeri.

Navodno je prije toga, u istoj ulici, sjeo za otključano vozilo marke Caddy. U njemu nije bilo ključeva od samog vozila, ali je pronašao ključeve od obiteljske kuće vlasnika, kao i ključ drugog, teretnog vozila marke Mercedes. Ključeve je uredno spremio u džep, pa krenuo u pohod na drugo vozilo.

Uspio je to vrlo brzo – Golf se nalazio u blizini. Sjeo u automobil u kojem su bili ključevi i odvezao se do Bistrice. Neslužbeno doznajemo i da je u cijeloj situaciji kumovao alkohol. To bi moglo objasniti i otvoreni plamen od kojeg je kasnije izgorio automobil: zasad se nagađa da je krivac žar s opuška cigarete koji je počinitelj, pod utjecajem alkohola, jednostavno zaboravio u automobilu, kao i predmete drugih vlasnika (ključevi vozila), što je stradalo u plamenu.

NE DAJTE LOPOVIMA PRILIKU

U jednom trenu, kradljivac je skinuo tablice s ukradenog Golfa i s njima pod rukom odlučio pješice se vratiti kući, udaljenoj nekoliko kilometara. Dan kasnije na vrata mu je s nalogom pokucala policija i otkrila predmete koji ga povezuju s ovim slučajem. Zaradio je kaznenu prijavu za krađu, oštećenje i neovlašteno korištenje tuđe stvari. Nisu mu ovo jedine bilješke u dosjeu – do sada, doznajemo, već je prijavljen i iz domene prometa – za izazivanje i bijeg s mjesta prometne nesreće.

Policija je ponukana ovim, ali i nedavnim slučajevima, još jednom upozorila građane da ne ostavljaju otključana vozila i da paze na svoju imovinu. Muškarac je u kratkom roku došao do dva otključana vozila, do ključeva dvaju vozila i ključeva jedne obiteljske kuće, a sve zato jer su ih vlasnici ostavili nezaključane.

Budući da je lopov tražio prvo vozilo s ključevima u bravici, postavlja se pitanje što bi se dogodilo da je, npr. umjesto Golfa sjeo za volan velikog Mercedesovog tegljača, budući da je imao ključ koji je pronašao ranije u drugom automobilu? Kakva bi tek tada šteta nastala, kao i opasnost na cesti?

Kako bi se izbjegli ovakvi scenariji, kao i štete za vlasnike ukradenih vozila, PU virovitičko-podravska apelirala je na građane da budu savjesniji i da kradljivcima više ne pruže ovako dobre prilike za kazneno djelo.

(www.icv.hr)