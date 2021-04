PP Orahovica projektom pokretne ribarnice naišla na oduševljenje građana: Prilika za kupnju domaće i svježe ribe i u najmanjim mjestima

Mudri ljudi od davnina pričaju da radi boljeg zdravlja i dužeg života valja jesti ribu. To nije ni čudo jer poznato je da su riječne ribe, poput šarana, soma, pastrve, jegulje, smuđa i štuke niskokalorične namirnice bogate proteinima i omega-3 masnim kiselinama. Doduše nešto manje nego morske, ali kada je u pitanju bilo kakva riba, nećete pogriješiti, jer pomaže ona boljem radu srca, poboljšava živčani i imunološki sustav, sudjeluju u stvaranju crvenih krvnih stanica i pospješuju bolju probavu. To su samo neki od razloga zašto valja jesti ribu, no stvarnost u Lijepoj našoj je sasvim drugačija.

Iako obilujemo morskim i riječnim plodovima, prema dostupnim podacima, u odnosu na europski prosjek, na samom smo začelju po konzumaciji ribe, koja se manje nego u nas jede samo na području Mađarske i Nizozemske. Razlog tome, kažu upućeni, valja tražiti u obilju hrvatskih, posebice slavonskih mesnih delicija koje ribu bacaju u sjenu, pa valjda zato i postoji mnoštvo izreka poput, „riba nije meso“, „od sve ribe najviše volim svinjetinu“, te naše poznate “od ribe sam brzo gladan“.

Naravno da se radi o netočnim tezama, jer kada se riba dobro pripremi, svaka, pa čak i najobičnija dravska bijelka, postaje specijalitet. Druga „izvlakuša“ našim građanima je da u našim općinama nema ribarnica, a do grada im je daleko ići, a upravo ta rečenica bila je nit vodilja Poljoprivrednom poduzeću iz Orahovice koja se već duži niz godina, između ostalog, bavi i uzgojem ribe na svojim ribogojilištima. S nakanom da budu što bliže kupcu, od ove godine pokrenula je i projekt pokretne ribarnice Panona Mare koja je danas bila u općini Suhopolje, a sutra će se otputovati u općinu Voćin. Ovdje možete vidjeti raspored dolaska u pojedina naselja na području općine Voćin.

Navratili smo stoga danas u Suhopolje, gdje je bila stacionirana pokretna ribarnica, a oko nje popriličan broj ljudi. To nas nije iznenadilo, jer na urednim policama bili su lijepi komadi šarana, soma, amura, tolstolobika, bilo u komadu, bilo kao fileti i odresci. Za sladokusce ima tu i namaz od dimljene ribe, čips od šarana i dimljeni šaran, no kako nam je rekao prodavač Panona Mare, Ivan Marunica iz Feričanaca, najbolje se prodaje šaran.

– Šaran je najčešća riblja vrsta na dnevnim jelovnicima, no dio naših kupaca ne zna da je sličan i amur, te da i tolstolobik ima svoje prednosti, a o somu da i ne govorimo. Da bi olakšali kupcima, riba je očišćena i prodajemo je u komadu ili narescima, dakle, spremne za pripravu. Maloprodajnu mrežu naših ribarnica imamo u Slatini, Orahovici, Belom Manastiru i Osijeku, a u ovaj pilot projekt krenuli smo upravo i s namjerom da budemo što bliži našim kupcima s kvalitetnom svježom ribom iz naših ribnjaka – rekao nam je Ivan.

Njegova kolegica na poslu, ujedno i njegova imenjakinja, Ivana Bakać pohvalila je projekt pokretne ribarnice, jer desilo se očekivano – kupcima iz naših naselja sada je riba dostupnija, a samim time i češće na jelovnicima.

– Velika je razlika kupiti ribu nedaleko od kuće ili praviti kilometražu. Nadajmo se da će ovaj projekt pomoći da se riba što češće nađe na našim jelovnicima, a ne samo za vrijeme posta, nekoliko puta godišnje. Tu smo s voljom i namjerom da uputimo kupce na raznovrsnost i kvalitetu ribe iz slavonskih ribnjaka, a ako im treba savjet u vezi kupovine, stojimo na raspolaganju – pozvala je sve buduće kupce trgovkinja Ivana Bakać.

Jozo Lazarus iz Suhopolja, poznati je ribolovac, al ipak je navratio i u pokretnu ribarnicu da vidi imaju li što za njega.

– S obzirom da s obzirom na to da sam ribolovac, ne oskudijevamo s riječnom ribom, više kupujemo morsku, ali nisam mogao odoliti kada sam vidio ove lijepe komade šarana koje ću upotrijebiti za jedan dobar fiš – odnoseći punu vrećicu glava i repova šarana, ovlaš nam je rekao Jozo.

Pred ribarnicom smo zatekli i Danijela Ljušaja iz Suhopolja kojemu je, kako smo kasnije saznali riba jedno od najomiljenijih jela.

– Imam mnogobrojnu obitelj i svi volimo jesti ribu tako da je često imamo na jelovniku. Uglavnom je to riječna, ali nađe se i morske ribe koja nam je također draga. Odlično je da je krenuo ovaj projekt pokretne ribarnice, pa će i oni koji ribu jedu rijetko možda više navraćati u ribarnicu – sa smiješkom je rekao Danijel.

Suhopoljčanka Vesna Lazarus, kako kaže, nije ljubitelj ribe.

– S obzirom da je post jest ću ribu, ali inače… ne znam bi li navratila. No ipak, radoznalost da vidim što ovdje svega ima je isto jedan od razloga zašto sam ipak došla, a ako ovaj projekt potraje, tko zna, možda ću i ja postati ljubitelj ribe – kroz smijeh nam je rekla Vesna.

Ako želite znati kada će pokretna ribarnica doći u vaše mjesto, pratite Facebook stranicu PP Orahovice.

(www.icv.hr, bs)