Tvrtka Šafram kreće u novu investiciju: Izgradit će proizvodnu halu kojom će obilježiti 30 godina tvrtke

Oni su tu već 30 godina. Startali su iz Zagreba 1991. Kako kaže direktorica Arijana Šafranko Salihćehajić, „krenulo se iz garaže“. Sve to pokrenuo je Mirko Šafranko. Rasli su iz godine u godinu, a 2002. godine su proizvodnju preselili u Turanovac. I kažu, nisu pogriješili, iako im nikako „dosta mjesta“, pa stalno nešto rade i grade. Tako su na mjeri 4.2.2. uložili u fotonaponsku sunčanu elektranu za vlastitu potrošnju. Koštala je 706.702,80 kuna, a za nju su dobili bespovratnu potporu od 353.351,40 kuna. I uštede su značajne, ljeti do 10.000 zimi do 5.000 kuna mjesečno.

Tvrtka Šafram d.o.o. je obiteljska tvrtka u stopostotnom privatnom vlasništvu. Osnivač i vlasnik tvrtke je Mirko Šafranko, kćer Arijana Šafranko Salihćehajić je direktorica. Tvrtka Šafram d.o.o. trenutno na godišnjem nivou zapošljava 45 djelatnika dok u sezoni prerade paprike od rujna do siječnja zapošljava još dodatnih 20-ak sezonskih radnika. Oni su jedna od poduzetničkih perjanica općine Lukač.

U ponedjeljak su se s njihovim projektima upoznali virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, načelnik općine Lukač Đuro Bukvić i direktorica Poduzetničkog inkubatora VPŽ Neda Martić.

Šafram kreće u još jednu veliku investiciju. Radi se o izgradnji poslovne građevine – dogradnja proizvodne hale gospodarske namjene pretežito proizvodne djelatnosti – prerada začina, dogradnja nadstrešnica i punionice za viljuškare, te nabava gospodarskih vozila, viličara i opreme. Sve to ide kroz mjeru 4.2.1., ukupna je vrijednost 6.796.717,60 kuna, a potpora je 3.398.358,80 kuna.

– Svaki put smo rekli kako nam nedostaje još mjesta, izgradili bi novu halu i mislili da je to konačno, no nije. Sada gradimo još jednu, iako nam se i sada čini da bi to trebalo biti – to – kazuje direktorica Arijana Šafranko Salihćehajić.

Ističe kako im je, poslovno najteža bila 2009., ali i da pandemija koronavirusa nije jako utjecala na njih, štoviše.

– Kada je počela epidemija, kako smo u svom asortimanu imali i rižu, ona je „nestala“ za samo tri dana. Svi su je kupovali, iako smo očekivali pad prodaje, te se nije dogodilo. Ljudi su nastavili kupovati hranu – dodaje direktorica.

A zašto Šafram kreće u nove investicije? Gotovi proizvodi povlače za sobom i veću nabavku sirovina, ali i ambalažnog materijala. Postojeći proizvodni i skladišni prostori ne zadovoljavaju povećane potrebe tvrtke Šafram te je uprava donijela odluku o dogradnji poslovno proizvodne skladišne hale. Izgradnja nove hale je neophodna što se najviše osjeti u zadnjem kvartalu godine kada je proizvodnja dvostruko pojačana zbog sezonskih proizvoda koji se najviše troše tradicionalno kod pripreme kobasica, ali i raznih variva, čobanaca itd. Gotovo je nemoguće održati efikasnost proizvodnje u postojećim uvjetima.

Isti problem se javlja i kod viličara koji su zastarjeli i koji ne mogu više odgovoriti na proizvodne količine poduzeća. Nabavka viličara omogućit će bržu manipulaciju proizvoda unutar proizvodnog prostora. Navedeno povlači za sobom i potrebu za ulaganjem u kamione i kombije kako bi se proizvedeni proizvodi na vrijeme isporučili kupcima. Odnosno, predmetnim ulaganjima poduzeće će ostvariti uštede u poslovanju što zbog bržeg obavljanja poslova, što zbog većeg skladišnog prostora će biti u mogućnosti skladištiti veće količine ulazne sirovine, a time proizvoditi veće serije pojedinih proizvoda, a to će pak rezultirati smanjenjem troškova i boljoj konkurentnosti na tržištu. Proizvode je potrebno skladištiti, a i omogućiti kvalitetan prijevoz do kupca.

Pod pritiskom trgovaca i njihovom odlukom prijelaza s ambulantnog transporta na isporuke na centralna skladišta, javlja se potreba za kamionima s većim volumenom i masom nosivosti. Također sirovinu treba dovesti do proizvodnje. Tvrtka Šafram konstantno širi svoje poslovanje kako kroz proizvode pod vlastitim znakom tako i dogovorenim robnim markama domaćih i stranih trgovaca. Tvrtka stalno ulaže u opremu za rad i edukacije djelatnika kako bi smanjila troškove i osigurala konkurentnost na tržištu.

– Od kada je tvrtka Šafram preselila iz Zagreba u Turanovac, napravljene su tri, četiri velike investicije. Slijedi još jedna, nadogradnja tvornice, nova investicija veličine 7 milijuna kuna. To itekako puno znači za našu općinu jer je tvornica Šafram od strateškog interesa za općinu Lukač. Ovo je jedna lijepa priča koja je prožeta sa samom županijom, uz VIDRA-u, Poduzetnički inkubator VPŽ, kao i Općinom Lukač. Općina Lukač je općina u kojoj ima puno tvrtki, puno obrtnika, OPG-ova i ponosni smo na to – kazao je načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić.

A o onome što je vidio kako na području općina Pitomača i Lukač, koje je obilazio u ponedjeljak, govorio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Obišli smo dvije općine na području naše županije, Pitomaču i Lukač. Tu su bila i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i tvrtke koje se bave začinima, začinskom proizvodnjom i stvarno mogli smo vidjeti šaroliku lepezu proizvoda od stočarstva, mljekarstva pa do proizvodnje plasteničke paprike do začinskog bilja, začinske paprike i na kraju bučina ulja i ulja od drugih proizvoda. Obilazeći Virovitičko-podravsku županiju, mogli smo se uvjeriti kako je većina poljoprivrednika iskoristila mjere ruralnog razvoja. Dobili su bespovratna sredstva s kojima su povećali svoju proizvodnju, broj stoke, plasteničku proizvodnju. Tvrtka Šafram obnavlja mehanizaciju, ima sunčanu elektranu, a kreće gradnja nove hale za proizvodnju. Tu je i proizvodnja bučina ulja kod OPG-a Luke Ivoša u Gornjem Bazju kojeg smo također obišli. Vidjeli smo kako se svi oni razvijaju, a u svemu tome im i mi pomažemo. Tako je Županija raspisali Javni poziv za pomoć našim poljoprivrednicima, našim OPG-ovcima. To ćemo činiti i dalje. Uvjerili smo se ovih dana koliko imamo uspješnih poljoprivrednih proizvođača i koliko su im u tim uspješnim projektima pomogle županijske institucije, Virovitičko-podravska županija, VIDRA, Poduzetnički inkubator VPŽ, ali uz sinergiju općina i gradova ovoga područja i njihovih razvojnih agencija – zaključio je župan Andrović.

