U Slatini uspješno provedena sedma ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odazvale se 54 osobe

Jučer (ponedjeljak) je u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina provedena sedma ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Slatini.

Akcija je trebala biti održana u Srednjoj školi Marka Marulića, no zbog mjera sprečavanja širenja koronavirusa i slabog odaziva punoljetnih srednjoškolaca, održana je u prostoru slatinskog Crvenog križa.

Ovoj akciji odazvalo 54 darivatelja krvi, dok je petero darivatelja odbijeno iz zdravstvenih razloga. Ravnatelj CK Slatina Vladimir Jelenčić zahvalio se svima na odazivu.

S jučerašnjom akcijom, krv je ukupno ove godine dalo 300 osoba, od čega 245 muškaraca i 55 žena. Iz zdravstvenih razloga odbijena su 23 darivatelja, a prvi puta krv je dalo njih 9.

Transfuzijska jedinca KBC Osijek, koja od prosinca 2012. godine krv prikuplja na području 4 slavonske županije, uskoro planira još dvije akcije na slatinskom području i to u utorak, 11. svibnja. Prva akcija prikupljanja krvi bit će održana od 9 do 11 sati u Mjesnom domu u Novoj Bukovici, a od 12 do 16 sati za djelatnike MUP-a u prostoru slatinskog Crvenog križa.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)