Upoznajte OPG Zlate i Nemanje Uglješića, obitelji iz Vraneševaca, koja radije kupuje zemlju za širenje poljoprivredne proizvodnje nego nove automobile

Oni su „složna obitelj koja kuću gradi“. Tu u Vraneševcima, žive Uglješići. Marljiva je to obitelj koja se godina „bori sa zemljom“. Ona je tu uglavnom pjeskovita, pa za razliku od nekih drugih podneblja, ne „raste ovdje sve što se baci na tle“. Do sunca se ovdje najbolje probijaju kamilica i duhan, ali i kulture koje se siju kako bi se osigurali hrana za stoku, a to su kukuruz, lucerna te pšenicu i tritikal za stelju… Kod ove obitelji, koju je u utorak obišao virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Igor Pavković, te načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević, pune su staje. Brine se o blagu, a najviše o tri malena telića koje je nedavno otelila krava Jasna. Kažu da se to događa jednom u 100.000 slučajeva, i eto, baš je taj slučaj stigao u Vraneševce, kod Uglješića. Tu je i maleno janje, kojem je uginula majka, Uglješići su ga prihvatili, hrane ga na dudu, a on veselo skakuće po dvorištu i pravi društvo Medi, psu koji je čuvar kuće i okućnice.

Obitelj je to u kojoj je glava obitelji Zlato, supruga mu Milanka, a tu su i dva sina, Nemanja i Milenko, sa snahama. Tu su i unučići, kojima se svi najviše vesele. Radi se tu, svaki dan. Kažu da se znaju zaletjeti na more, ali uvijek je netko kod kuće, jer o blagu treba brinuti svaki dan. Uzgajaju kulture kako bi osigurali hranu za stoku, a to su kukuruz, lucerna te pšenicu i tritikal za stelju. Obrađuju ukupno 120 hektara zemlje, što svoje, što u zakupu. Kad se sve zbroji, kod njih je ukupno oko 200 grla stoke, od čega je 56 krava, a 110 je teladi i junica. Svaki dan, predaju 1.450 litara mlijeka. Kažu da cijena mlijeka nije tako loša kao prije nekoliko godina, ali da je bolja, tko bi se ljutio.

– Nama je životni poziv pomoći drugima, tako je bilo prije tako je i danas. Ovo je naš izbor. Istina, teško je do zemlje, nema je, ali i kada je ima, mi ne kupujemo aute, mi kupujemo zemlju jer ona je naš život ona nam garantira hranu za naše blago, budućnost buduće naraštaje – naglašavaju Uglješići.

Ističu odličnu suradnju s Virovitičko-podravskom županijom, napose sa županijskim institucijama, VIDRA-om i Poduzetničkim inkubatorom. Kad god je trebalo prijaviti neki projekt ili se prijaviti za neku mjeru, Županija i županijske institucije su bile tu, ističu.

– Zato smo ovdje, naša briga i obveza ste svi vi, naši vrijedni poljoprivrednici, a naše institucije su uvijek svima vama na raspolaganju. Tako je bilo, tako je i sada, tako će biti i ubuduće. Zadovoljno lice našeg poljoprivrednika ili težaka i naše je lice i zato vam hvala – rekao je župan Andrović.

A što su to sve Uglješići ulagali? OPG Nemanje Uglješića, je dobilo 50.000 eura za potporu mladim poljoprivrednicima. Kupili su 3 hektara zemljišta, traktor i 20 steonih junica. Na mjeri 4.1.2. kupili su prikolicu za stajnjak. OPG Zlate Uglješića je pak, na mjeri 4.1.1. kupilo traktor i mikser prikolicu, a na 4.1.2. nabavljena je prikolica za stajnjak. Naravno, kroz ove mjere su imali punu potporu i VIDRA-e i Poduzetničkog inkubatora. Inače, Zlato Uglješić je od 2000. godine upisan u upisnik uzgajivača tovne junadi. Član je i udruge Baby beef, najstarije udruge tovljača junadi u RH. Kroz ove dvije navedene mjere, investicije su iznosile ukupno 830.000 kuna.

(vpz.hr; foto: D. Fišli)