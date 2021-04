Virovitičko-podravska županija dodijelila potpore za 31 tradicijski obrt: “Potpora je dokaz da netko brine o nama”

Virovitičko-podravska županija treću godinu zaredom, u suradnji s HOK – Područnom obrtničkom komorom VPŽ, dodjeljuje potpore tradicijskim obrtima. Ove godine potporu je dobio 31 obrtnik sa sjedištem na području Virovitičko-podravske županije.

Riječ je o obrtnicima koji se u radu služe alatima i priborom na način uobičajen od davnina, izrađuju proizvode u malim serijama, a mogu se koristiti i novijim tehnologijama samo u pojedinim fazama rada. Najviši iznos potpore po pojedinom tradicijskom obrtu je 4 tisuće kuna.

– Potpora je odobrena svim obrtnicima u intenzitetu od 60 posto ukupne investicije, ali opet ne više od 4 tisuće kuna po pojedinom obrtu. Sredstva možda nisu velika kada se gleda pojedinačno, ali vjerujem da će biti od pomoći da se pokriju troškovi ulaganja – rekao je župan Igor Andrović i dodao kako svake godine raste broj obrtnika koji primaju potporu.

– Iako je prvotno bilo planirano 50 tisuća kuna, s obzirom na velik broj prijava, osigurali smo dodatna sredstva. Kada smo krenuli 2019. godine potporu je dobilo 12 obrta, a evo danas tri godine iza imamo 31 obrt koji je prošao na našem natječaju. Krenuli smo sa 30 tisuća kuna, danas smo na 83 tisuće kuna, a u idućim godinama, ovu potporu ćemo i povećavati – rekao je Andrović te čestitao svim dobitnicima. Čestitkama se pridružio i njegov zamjenik Marijo Klement.

Zahvalu Županiji uputio je predsjednik HOK – Područne obrtničke komore VPŽ Stjepan Kenjerić.

– Obrtnicima puno znače ova bespovratna sredstva koja su dobili. Posebno jer zbog koronavirusa nema toliko posla, nema toliko sredstava, ne troši se toliko, ne odlazi se toliko kod njih u tradicijske obrte. Županja kroz ovu mjeru, ali i ostale mjere, pokazuje koliko su joj obrtnici važni. I u budućnosti trebamo nastaviti s ovim modelom suradnje, Virovitičko-podravske županije HOK Obrtničke komore VPŽ, a sve na korist naših obrtnika – rekao je Kenjerić.

Županijski pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok je istaknuo kako je cilj omogućiti obrtima lakši rad i prenošenje znanja na nove generacije.

– Vidimo da se iz godine u godinu povećava broj tradicijskih obrta koji se javljaju na natječaje Županije. To je znak da i oni sve bolje i bolje rade, da se šire i vjerujem da će upravo ta svoja znanja prenositi i na mlađe generacije te da će se ti tradicijski obrti sačuvati i za budućnost – naglasio je.

Jedan od primjera je Marijan Trstenjak iz Velike Črešnjevice, vlasnik Kovačke radionice koja je već četiri generacije u njegovoj obitelji, a koji se i ove godine javio na natječaj i ostvario pravo na potporu.

– Svaka potpora nam dobro dođe, jer to je dokaz da nas netko vidi, da netko brine o nama. Ja sam četvrta generacija kovača. Nije uvijek lako, no, obrtnik se uvijek bori do zadnjega. Većinom opstaju oni koji ne idu u velike kredite. To je moj savjet, ne ulaziti u neke velike planove koje onda ne možete financirati. To je cilj opstanka, idite s malim kapitalom, idite, domaće rečeno: pokrijte se s onoliko koliko možete – rekao je Trstenjak.

Potporu je dobila i Tanja Bedeković iz Pitomače, vlasnica Tanjas obrta za dizajniranje i ručnu izradu odjevnih predmeta.

– Vlasnica sam obrta za modni dizajn, bavim se rukotvorinama, sama dizajniram i izrađujem odjeću po narudžbi. Ova potpora puno znači, pogotovo kad ste mali obrtnik i borite se izaći i opstati na tržištu, posebno u ovo vrijeme koronavirusa kada nam se smanjila prodaja i kada moramo osmišljavati nove proizvode – kazala je Tanja Bedeković.

Ovo su svi korisnici potpore:

„OBITELJSKO GOSPODARSTVO BARNAKI“, obrt za pletenje trske iz Budakovca, vlasnik Zoltan Barnaki, 2.631,14 kuna (za alat)

„TANJAS“ obrt za dizajniranje i ručnu izradu odjevnih predmeta iz Pitomače, vlasnica Tanja Bedeković, 2.236,35 kuna (za materijal)

„SODA“ obrt za proizvodnju soda vode iz Slatine, vlasnik Davor Cukor, 2.400,00 kuna (za opremu)

„STAKLOSERVIS“ obrt za staklarske usluge iz Virovitice, vlasnik Željko Čubrlo, 3.015,00 kuna (za uređenje poslovnog prostora)

„VD“ obrt za šivanje i izradu narodnih nošnji iz Virovitice, vlasnica Vlasta Despotovski, 2.399,40 kuna (za opremu)

„IRMA“ obrt za tapeciranje namještaja iz Slatine, vlasnik Milenko Dragojević, 2.999,40 kuna (za uređaj)

„DEMA“ obrt za šivanje i popravak odjeće iz Slatine, vlasnica Marijana Dujak, 3.007,50 kuna (za stroj)

„FURDIĆ“ obrt za oštrenje noževa i škara te popravak brava i ključeva iz Virovitice, vlasnica Mirela Furdić, 2.330,30 kuna (za alat i opremu)

„GILE“ obrt za stolarsko-tesarske usluge iz Slatine, vlasnik Ivan Gračan, 2.050,28 kuna (za alat)

„VIROTEX“ obrt za šivanje i popravak odjeće iz Virovitice, vlasnica Đurđa Gradinjan, 2.814,00 kuna (za stroj)

„HORNUNG“ tokarski obrt iz Orahovice, vlasnik Mario Hornung, 2.647,50 kuna (za alat)

„STOLARIJA HORVAT“ obrt za obradu drva i popravak namještaja iz Starog Gradaca, vlasnik Marko Horvat, 2.770,14 kuna (za alat)

„ZLATARSKI OBRT MARIJA“ obrt za proizvodnju nakita i popravak satova iz Slatine, vlasnik Mario Ivezaj, 2.370,55 kuna (za uređenje poslovnog prostora)

„ZLATARNA JAKOBEK“ obrt za obrt za proizvodnju nakita i popravak satova iz Orahovice, vlasnik Krešimir Jakobek, 2.280,00 kuna (za opremu)

„IGLICA“ obrt za šivanje i popravak odjeće iz Orahovice, vlasnica Ivana Kalem, 2.400,00 kuna (za stroj)

„STAKLAR“ obrt za staklarske usluge iz Slatine, vlasnik Miroslav Kolesarić, 3.288,42 kuna (za alat i opremu)

„KOPFER“ obrt za obradu metala iz Virovitice, vlasnik Mario Kopfer, 3.319,78 kuna (za alat)

„TIK-TAK“ obrt za popravak satova i izradu ključeva iz Slatine, vlasnica Snježana Kovačić, 4.000,00 kuna (za stroj)

„MALOČA“ obrt za proizvodnju svijeća i suvenira od voska iz Virovitice, vlasnik Tomislav Maloča, 2.394,00 kuna (za opremu)

„MOSLAVAC“ obrt za obradu metala iz Virovitice, vlasnik Tomislav Moslavac, 2.473,29 kuna (za alat)

„ZLATARSKA RADNJA“ obrt za proizvodnju nakita iz Virovitice, vlasnik Marjan Nreca, 3.174,00 kuna (za alat i materijal)

„DARKWOOD“ obrt za restauraciju starog namještaja i izradu suvenira iz Virovitice, vlasnik Darko Pejović, 2.740,20 kuna (za alat i stroj)

„OBUĆARSTVO PETRIŠEVAC“ postolarski obrt iz Slatine, vlasnica Ljiljana Petriševac, 2.420,55 kuna (za materijal)

„DALI“ obrt za proizvodnju licitarskih proizvoda iz Sladojevaca, vlasnica Slađana Petrošević, 2.841,20 kuna (za materijal)

„CHOCO&PRALINEA“ obrt za ručnu izradu čokolade i pralina iz Virovitice, vlasnica Jasmina Petrović, 2.637,60 kuna (za alat)

„IRON WINGS“ obrt za obradu metala iz Virovitice, vlasnik Marijo Požežanac, 1.764,75 kuna (za uređaj)

„SABO“ obrt za bravarske usluge iz Virovitice, vlasnik Miljenko Sabo, 2.394,08 (za alat i materijal)

„ALENKA“ obrt za šivanje i popravak odjeće iz Pitomače, vlasnik Franjo Široki, 2.946,70 kuna (za uređivanje poslovnog prostora i stroj)

„URARSKI OBRT“ obrt za popravak satova iz Virovitice, vlasnik Dražen Tomac, 2.437,50 kuna (za alat i uređaj)

„KOVAČKA RADIONICA“ obrt za kovačke usluge iz Velike Črešnjevice, vlasnik Marijan Trstenjak, 3.510,00 kuna (za alat)

„TUZLAK PLET“ obrt za izradu proizvoda od slame, šibe, pluta i sl. materijala iz Slatine, vlasnik Goran Tuzlak, 2.355,05 kuna (za uređenje poslovnog prostora)

(www.icv.hr, ml, vpz.hr)