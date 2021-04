ZDRAVI KUTAK Dr. Beneš: Treća i četvrta godina života ključne su za suzbijanje pretilosti, 70 posto djece kasnije ne može vratiti normalnu težinu

Povodom Svjetskog dana zdravlja koji je obilježen 7. travnja, a koji se poklopio i s novim izdanjem naše emisije Zdravi kutak, kao temu razgovora uzeli smo problem za koji ne možemo reći da je nastao nedavno, ne možemo reći da na njega ne možemo utjecati i da za njega nema lijeka. Ipak, pretilost je kod ljudi, ovim užurbanim načinom života, postala sve izraženija. Upravo iz tog razloga naše ovotjedne minute posvetili smo pretilosti, a odgovore na pitanja dao nam je doktor Miodrag Beneš.

– Prvenstveno, problem pretilosti uvjetovan je prevelikom konzumacijom hrane koja ima velike energetske vrijednosti. Umjesto da se koriste namirnice bogate vitaminima i mineralima, ljudi unose previše kalorija. Ljudsko tijelo ima određeni bazalni metabolizam, potrebno je otprilike 1300 do 2200 kalorija da ne gubimo težino, no i to ovisi od osobe do osobe, a zna se unositi i puno više. U današnje vrijeme meso se u nekim obiteljima jede i do 5 puta tjedno, a oko 25% ljudi konzumira ga svakodnevno. Za to ne možemo konkretno reći da je loše, no svi prilozi koji se konzumiraju uz njega predstavljaju puno veći problem – izjavio je i dodao:

– Ljudi se ne žele zamarati, ne žele provjeravati koliko jedan proizvod sadrži kalorija. Uzimaju se visoko kalorijske namirnice bez nutritivne vrijednosti koje se uz to prodaju i nude djeci. U školama se koristi nutricionistička prehrana prema određenim karakteristikama djece, a nerijetko se preko puta nalaze prodavaonice u kojima djeca mogu kupiti što žele. Upravo iz tog razloga djeca postaju izbirljiva, ne žele se hraniti u školskim kantinama, a problem su i roditelji koji djeci daju brzu hranu samo zato što ona to žele. Stručnjaci preporučaju da se djeci osam do deset puta tjedno nudi hrana koju ne vole, da se ona pomiješa s hranom koju vole, pa da ju konzumiraju na taj način, ili da se djecu uključi u samu pripremu hrane kako bi stekli određene navike – rekao je dr. Beneš.

Prema podatcima koji su se dobili različitim istraživanjima, djeca koja su u djetinjstvu pretila imaju veliku vjerojatnost da će ostati pretila tijekom cijeloga života, stoga je izuzetno važno naučiti ih pravilnoj prehrani od najmlađih dana.

– Ključne godine za suzbijanje pretilosti su treća i četvrta godina života. Ukoliko je dijete tada pretilo, velika je vjerojatnost da će i biti cijeloga života. 70 posto pretile djece u toj dobi ne može se vratiti u normalnu težinu i zato roditelji ne smiju dozvoliti svojoj djeci da budu pretila, moraju im nuditi zdravu hranu i učiti ih zdravom načinu života. Možete im ponuditi dvije vrste zdrave prehrane tako da se djeca mogu odlučiti za jednu od njih, što je zapravo ”win-win” situacija. Mnogi misle da će, ako se bave sportom, smanjiti svoju pretilost, no to nije tako. Čak i kada se bavite sportom možete biti pretili, stoga je važno shvatiti da upravo prehrana ima najveću važnost i da konzumiranjem raznovrsnih namirnica pomažete sami sebi, a na kraju krajeva, produžujete si život – zaključio je Miodrag.

(www.icv.hr)