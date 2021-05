1. ŽNL Kolo prepuno zanimljivih utakmica: Podravac gostuje u Bušetini, a vodeća Sloga na Školskom vrtu

Za praznični vikend igraju se susreti 23. kola 1. županijske nogometne lige. Na sam Praznik rada u subotu, 1. svibnja, na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju u 17 sati igraju Bratstvo i vodeća momčad lige – Sloga iz Zdenaca. Prema do sada prikazanom, gosti su favoriti, ali to ne znači da domaća mlada momčad neće pokušati doći do sva tri boda. U domaćem sastavu zbog tri žuta kartona neće biti Kristijana Mrazovića, dok gostujući trener Ivica Ević ne može računati na Patrika Turkovića.

Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju, 2. svibnja također u 17 sati.

Derbi se igra u Ćeralijama, gdje četvrtoplasirani Voćin ugošćuje drugoplasiranu Mladost iz Čačinaca. U domaćem sastavu neće biti Sebastijana Perića, a kod Čačinčana Matka Čilaga.

Trećeplasirana Graničar Bušetina dočekuje šesti Podravac iz Sopja. U gostujućem sastavu igra nekoliko igrača, koji su prije dvije sezone igrali za momčad iz bušetinskog Bereka. Domaći trener Samuel Spudić ne može računati na dvije važne igračke poluge, Ronalda Jagicu i Lovru Štefanca.

Dinamu iz Četekovca je domaći susret s Mladosti 1930. iz Čađavice gotovo kvalifikacijski za opstanak u ligi. S druge strane i gostima su bodovi neophodni za bijeg iz zone ispadanja. Očekujemo borbu za svaki pedalj terena.

Rezovac će na terenu Sportskog centra TVIN, bez trenera Stjepana Pleše i napadača Matea Tomića, krenuti u borbu za tri boda s Gradinom. U gostujućoj momčad kazne još odrađuju Zvonimir Juhas i Saša Ivošević.

Slavonija u posljednja dva kola nije osvojila niti jedan bod. Domaći ogled u Sladojevcima s gostima iz Borove je prilika da prekinu post. Gostujućem treneru Grdiću u sastav se vraća Darko Obžetić, a neće biti Josipa Vuzema. Momčad Borove uvijek igra otvoreno te će pokušati iznenaditi i na ovom gostovanju.

Mikleušu je pobjeda u domaćem susretu s Ćeralijama izuzetno bitna za opstanak u ligi, dok gosti, ako u igru uđu bez opterećenja, itekako mogu iznenaditi.

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, V. Grgurić)