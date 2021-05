3. ŽNL Podravec s desetkom ispratio Branu, Krčevina i Kozice stigli do novih bodova, ovog vikenda odigrat će se kolo odluke na Istoku

3. ŽNL Zapad

Nogometaši Brane nisu se dobro proveli na gostovanju u Grabrovnici gdje ih je dočekao dinjevački Podravec. Samo 30 minuta bilo je dovoljno “domaćoj” momčadi da stvori zalihu od četiri pogotka prednosti. Već u 4. minuti pogodak za 1:0 postigao je Dominik Presečan, svoj drugi pogodak dodao je desetak minuta kasnije, dok smo do kraja poluvremena vidjeli još tri pogotka. U 32. prednost Podravca povisio je Dario Erhatić, Ivan Kokorić zabio je za 4:0, dok je do isteka prvih 45 minuta rezultat smanjio Tomislav Kovačević. Iako su igrali s točno jedanaest igrača, naspram punog zapisnika domaće momčadi, igrači Brane nisu se predavali. Iako se moglo pomisliti da nakon 4:0 povratka nema, pogocima Josipa Kolovice došli su samo na korak do egala. Ipak, veselje nije dugo trajalo. Nova dva pogotka prednosti donio je svojim drugim pogotkom Erhatić, igrač koji je otvorio susret, Dominik Presečan, dodao je do kraja još tri pogotka, dok je dva gola za konačnih 10:3 postigao Antonio Erhatić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Otrovanec je izbacio Staru Brezovicu iz borbe za naslov prvaka. U uvodnih pet minuta palo je dva pogotka, po jedan na svakoj strani. Goste je u prednost doveo Valentino Špoljarić, dok je rezultat izjednačio Goran Duvnjak. Otrovanec je na predah ipak otišao s minimalnom prednošću. Strijelac pogotka za 2:1 bio je Dino Majer u 19. minuti utakmice. Tomo Baltić matirao je svog vratara Miju Dujmovića na samom otvaranju nastavka, pola sata prije kraja susret je riješio Majer svojim drugim pogotkom, dok je konačnih 4:2 postavio Josip Brođanac. Dodajmo kako je domaća momčad cijeli susret odigrala sa samo devet igrača.

Turnašica je s laganih 3:0 slavila protiv Slavena iz Detkovca. Susret su svojim pogotcima riješili Dubravko Jakupec, Ivan Kovačević i Renato Plivalić, a svi golovi postignuti su u prvom poluvremenu.

Trenutno prvoplasirana momčad Aršanja tek je u završnici uspjela slomiti otpor domaće Sloge u susretu odigranom u Dugom Selu. Pogotke za vrijedna tri boda postigli su Matija Veličan u 86. i Branko Rašeta u posljednjoj minuti utakmice. Domaćinu je prije početka utakmice, u ime tvrtke Prajo Beton, kolekciju novih dresova donirao Jako Prajo.

3. ŽNL Istok

Krčevina i dalje nastavlja niz nepobjedivosti. Proteklog vikenda kobni su bili za momčad Grabića kojega su u gostima svladali rezultatom 3:1. Prednost od 2:0 nakon 10 minuta igre gostima su svojim pogocima osigurali Kristijan Ovžetski i Marko Mudri, dok je u 24. minuti iz kaznenog udarca smanjio Marko Grgić. Konačnih 3:1 u 53. minuti postavio je Ante Patača.

Istim rezultatom Kozice su kod kuće slavile u susretu protiv Slavonca. Prednost od 2:0 nakon prvih 45 minuta donijeli su Hrvoje Bernard Gardillo i Matko Filipović, na 2:1 smanjio je Dario Čavlović, dok je pobjedu domaćinu osigurao Filipović svojim drugim pogotkom desetak minuta prije kraja utakmice.

Dodajmo još kako je susret između Meljana i Orešca završio bez pogodaka.

(www.icv.hr, mra)