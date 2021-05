FOTO Konfeti, baklje i velika fešta za naslov prvaka: Tilen Marić junak Crnca u visokoj pobjedi protiv Standarda

U Crncu se od jutarnjih sati pripremala prava fešta, gotovo kao da je kirvaj u selu. Naime, nogometaši tamošnjeg kluba pobjedom bi u 12. kola protiv Standarda iz Nove Šarovke potvrdili naslov prvaka 2. ŽNL u skupini Istok i ulazak u prvi razred županijskog nogometa.

Uoči početka utakmice bilo je vidljivo kako je gost stigao sa samo deset igrača i Crnčani su očekivali laganu pobjedu, tim više što je u 17. minuti još jedan igrač Standarda morao izići zbog ozljede. No, gosti su odlično organizirali obranu i prijetili iz brzih kontri, dok je Crnac držao loptu, ali imao tek nekoliko jalovih pokušaja prema vratima dobrog Marinkovića. Najveću prigodu imao je Tilen Marić u 38. minuti kada se našao sam ispred gostujućeg vratara, no lopta je otišla tik pored lijeve vratnice.

Na odmor se otišlo s 0:0, a preokret je započeo od 48. minute ulaskom Slavena Mimića koji je povezao konce igre domaćina. I već u 49. akcija je krenula upravo od Mimića koji je prošao po sredini i gurnuo za Kovačića u kaznenom prostoru koji puca u blok i ponovno dolazi do lopte te upošljava samog Tilena Marića koji pogađa za 1:0 i veliko olakšanje domaćina. U 56. već je 2:0, ovoga puta Marić je vratio asistenciju Kovačiću koji prizemnim udarcem povisuje vodstvo. Tim pogotkom obrana Standarda se potpuno raspala i već je u 58. minuti 3:0. Ponovno je u glavnoj ulozi najbolji pojedinac susreta Tilen Marić koji je dobio odličnu loptu od Mimića kroz srce gostujuće obrane, izašao sam pred vratara i kada se očekivala mirna egzekucija, Marić nesebično odlaže loptu lijevo za samog Mateja Kapetanovića koji zakucava za povećanje prednosti. Na 4:0 svojim drugim pogotkom povisuje Marić u 60. minuti, a točku na “i” stavio je kapetan Josip Damjan iz opravdano dosuđenog kaznenog udarca u 81. minuti nakon što je srušen sveprisutni Marić.

Na kraju veliko slavlje, petarde, bakljada i konfeti, Crnac je ponovno u elitnom razredu županijskog nogometa, ispunjen je san koji je sanjan nekoliko godina.

-Pa što reći sada, svi smo presretni, za ovo smo radili cijelu sezonu, znali smo da neće biti lako, ali uspjeli smo. Prije svega od srca čestitam i zahvaljujem igračima i treneru Darku Krsniku na svemu što su nam priuštili ove sezone, ovo će ostati za pamćenje. Također neizmjerno hvala svim našim navijačima, ljudima u i oko kluba, svi smo disali kao jedno, naporno radili u svim segmentima i ovo je trijumf jednog pravog i zdravog kolektiva. Na kraju, veliko hvala i našem načelniku Mati Damjanu i Općini Crnac koja nam je pomogla u uređivanju klupskih prostorija te donirala trenirke, torbe i kompletnu opremu te svakako i županu Igoru Androviću i Virovitičko-podravskoj županiji koji su nam dali ogromnu podršku. Sada čekamo da podignemo i taj pokal i onda kreće priprema za novu sezonu, kako kadrovski tako i klupski – rekao je vidno presretni predsjednik Dragan Pavković koji je svojim dolaskom preporodio klub u svim njegovim segmentima.

Trener Darko Krsnik odao je priznanje igračima.

-Dečki su ti kojima najviše treba čestitati, odradili su velik posao i odnosili se prema klubu maksimalno ozbiljno i predano, onako kako to u svakoj nogometnoj sredini i treba biti. Iza nas je naporna sezona, ali odigrali smo je odlično, do sada 10 pobjeda te po jedan poraz i remi. Slijede nam još dvije utakmice da zaključimo ovo prvenstvo, a onda se moramo pripremiti za 1. ŽNL. Naravno, morat ćemo se pojačati jer je 1. ŽNL puno jača i zahtjevnija, ali siguran sam kako će Uprava na čelu s predsjednikom Pavkovićem to odraditi na visokom nivou i moram im se zahvaliti na svemu što su učinili za nas koji smo na terenu, imali smo vrhunske uvjete, odlično nas je pratila i Općina i to je najvažnije kako bi se postigao ovakav rezultat – zaključio je Krsnik.

Crnac – Standard 5:0

Igrač utakmice: Tilen Marić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)