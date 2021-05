FOTO Nogometna ljepotica na pitomačkom Gmanju završila bez pobjednika, Presečanova momčad zaustavila jaku Bilogoru

Nogometna ljepotica odigrana je na pitomačkom Gmanju u 22. kolu 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica. Momčad trenera Ivana Presečana ugostila je drugoplasiranu Bilogoru 91′ iz Grubišnog Polja, kako smo ranije u najavi rekli, jednog od pretendenta na naslov prvaka.

Iako pobjednika u ovom susretu nije bilo, prava je šteta što epidemiološke mjere ne dopuštaju gledateljima da popune tribine jer vjerujemo da bi se danas (subota) tražilo mjesto više. Domaća momčad raste iz utakmice u utakmicu i igra zaista lijep nogomet, a ovaj je susret pokazao kako pitomački igrači zapravo dišu jedan za drugog. Igralo se otvoreno od prvog zvižduka glavnog suca Brune Ritoše.

Sijevale su prigode s obje strane, ali nekoliko odličnih intervencija imali su domaći vratar Hrvoje Zdelar i gostujući Juraj Fanton. Bliže je pogotku bila domaća momčad, a napadačka igra urodila je plodom u 26. minuti kada je Nikola Plavšić matirao Fantona i eurogolom podigao domaću klupu na noge.

Taj rezultat stajao je na semaforu do 33. minute. Gostujuća momčad prepuna iskusnih igrača stiže do izjednačenja, a strijelac je bio igrač s brojem 9, Krunoslav Lilovac. Taj pogodak bio je ujedno i posljednji na utakmici. Rezultat se do kraja nije mijenjao.

U nastavku treba izdvojiti nekoliko odličnih prigoda s obje strane i nekoliko grubih starteva koji su rezultirali žutim kartonom Michaela Zorića u domaćim i Tomislava Blaževića u gostujućim redovima. Posljednjih desetak “burnih” minuta pripalo je domaćima, ali bez konkretne završnice. Nekoliko ubačaja Alena Jantola otklonila je obrana Bilogore predvođena Pavličevićem i Kovačem, a najbliži je pogotku bio Matej Babić, koji je pred sam kraj susreta “bombom” iskosa pokušao svladati Fantona, ali ovaj je bio na razini zadatka.

Valentino Paradinović, koji je odradio tri fantastične utakmice u nizu na poziciji napadača i zabio dva komada predavačkom Dinamu u proteklom kolu, ozlijedio se već u 10. minuti susreta kada je morao napustiti travnjak. To je bio veliki hendikep domaćima u ovom susretu, a hoće li zbog ozljede koju praktički “vuče” od početka sezone pauzirati u nastavku prvenstva, ostaje nam za vidjeti…

-Igrali smo protiv odličnog protivnika. Ovo je bila utakmica u kojoj bi svaki gledatelj jednostavno mogao uživati. Moji igrači dali su sve od sebe i ispoštovali dogovor iz svlačionice. Na kraju možda nismo imali sreće, ali što je tu je, vratit će nam se kad tad. Ovo je prema prikazanom bio praznik nogometa i mogu reći da sam itekako zadovoljan osvojenim bodom – rekao je na kraju domaći strateg Ivan Presečan.

Pitomača je uzela vrijedan bod i nastavila pozitivnu seriju rezultata sa šest uzastopnih utakmica bez poraza, a već ove srijede čeka ju utakmica 4. kola Županijskog kupa protiv Podgorja, vodeće momčadi 2. ŽNL Zapad. Trebao bi to biti “lak zalogaj” za Presečanovu momčad koja će u tom susretu biti domaćin.

(www.icv.hr, ts, foto: I. Bedeković)