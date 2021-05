FOTO Odlična Sloga u Zdencima zasluženo prošla Suhopolje, vrhunska partija Florijana Rupčića

U sklopu četvrtzavršnice Županijskog nogometnog kupa u Zdencima je odigrana odlična utakmica između domaće Sloge i Suhopolja. Više nego zasluženo slavili su na kraju domaćini s konačnih 3:1.

Bila je to iznimno sadržajna i dinamična utakmica u kojoj su većim dijelom dominirali Zdenčani. No, nije sve počelo dobro za momčad Ivice Evića jer su gosti poveli već u 5. minuti. Po desnoj strani probio se agilni Akassou, ušao u kazneni prostor i uputio udarac s nekih 14 metara. Na putu prema mreži lopta je okrznula nekoga u obrani Sloge te prevarila Kratzla i završila u mreži. No, Zdenčane kao da je taj pogodak još više motivirao i nastavili su još jače i agresivnije što je već u 11. minuti donijelo poravnanje. Bila je to jedna od najljepših akcija utakmice, stup obrane Sloge i kapetan Dražen Duspara uputio je milimetarski točnu dugu loptu prema Florijanu Rupčiću koji na lijevoj strani pretrčava svog čuvara i na drugoj vratnici ubačajem “u trepavicu” pogađa Ciglara koji se samo naklonio i smjestio loptu u mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U 17. minuti dobru prigodu promašio je Rupčić, a dvije minute potom i Ciglar. S druge strane Suhopolje je nešto pokušavalo izigrati kratkim pasovima, no sve je ostalo na pokušaju, a najbolju prigodu imali su u 45. minuti kada je ponovno Akassou uputio jedan daleki udarac koji je išao lagano prema Kratzlu no ispred njega se našao Duspara od kojeg se lopta odbija onako kao čista “rolica” na 16 metara samom Nemetu koji puca, ali tik pored desne vratnice.

U drugom dijelu Zdenčani su i dalje čvrsto držali obranu i tražili prigodu iz brzih kontri preko odličnog Rupčića. To se i isplatilo u 58. minuti, Mimić je gurnuo loptu Rupčiću u for na lijevoj strani, ovaj se odlično riješava svog čuvara i zabada u kazneni prostor te majstorski proigrava na drugoj vratnici samog Luku Zemana, koji je samo dvije minute prije ušao umjesto Ciglara i mirno šalje loptu u praznu mrežu – 2:1. Suhopolje se nije predavalo, konstantna opasnost bio je Akassou, no nekako se činilo da ga suigrači nisu adekvatno pratili u ključnim trenucima.

Sloga je nošena odličnom obranom koju su odlično odigrali Duspara, Topolovec i Kiris, odolijevala svakom napadu gostiju i koristila svaku i najmanju prigodu za kontranapad. Kada je trebalo, na sredini je igru smirivao iskusni Mimić, a također i Rupčić koji je bio nerješiva enigma za obranu Suhopolja. Rupčić je svoju vrhunsku partiju s dvije asistencije za pogotke, okrunio i svojim pogotkom. Igrala se 77. minuta, jedan od mnogih napada gostiju odbio se od obrane Sloge, na sredini ju je prihvatio Mimić i gurnuo u for prema Rupčiću i onda mala njegova majstorija, gurnuo je loptu ispod daleko istrčalog Tomića i potpuno iskosa s nekih 18-metara milimetarski precizno poslao loptu u malu mrežicu desnog kuta vrata – 3:1.

Do kraja susreta viđena je još jedna dobra prigoda Zemana te slobodan udarac Akassoua sa 18 metara nakon što je isti igrač i srušen, ali je lopta otišla preko gola. Veliko slavlje na kraju Sloge koja je, treba svakako reći, igrala bez tri važna igrača, kažnjenog Turkovića, ozlijeđenog Marija Duspare te opravdano odsutnog Jozića.

-Momčad je odigrala odličnu, hrabru utakmicu, iako smo rano primili nesretan gol, ali uspjeli smo se vratiti i okrenuti utakmicu u svoju korist. Sve čestitke momcima na ovoj, za nas, velikoj pobjedi koju je iznijela momčad, iako smo igrali bez tri važna igrača, pokazalo da imamo širinu na klupi, odlične mlade igrače koji mogu iznijeti teret velike utakmice. Dalje ćemo igrati opušteno, bez imperativa kojeg doduše nismo imali niti na početku ovog natjecanja, ali naš moto je sportski, u svakoj utakmici odigrati koliko možemo, a ako nam se ukaže prigoda za pobjedu s guštom ćemo ju uhvatiti i proslaviti – rekao je trener Sloge Ivica Ević.

Trener Suhopolja Tomislav Filipović danas je bio odsutan, a njegov pomoćnik Bojan Brozović bio je iznimno kratak nakon poraza.

-Želim samo čestitati domaćinu na fer i korektnoj utakmici te zasluženoj pobjedi – rekao je Brozović.

Treba svakako reći i to kako je utakmicu odličnu odsudio Nikola Kristić iz Ćeralija.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)