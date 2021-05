FOTO Visoka i zaslužena pobjeda Poleta u Orahovici: Brezovec izveo sjajan slobodnjak, Šarić triput matirao Mahačeka

Drugo prvenstveno kolo lige za prvaka 3. HNL Sjever u Orahovici je donijelo ogled domaćeg Papuka i Poleta iz Svetog Martina na Muri.

Gosti su od prve minute pokazali kako su odlična momčad i zagospodarili terenom te tražili brzi pogodak za miran nastavak utakmice. To se i dogodilo već u 3. minuti utakmice kada je pogodio Marko Šarić nakon loše reakcije Papukovog vratara Mahačeka. No, Papuk nije klonuo niti se povukao, tražio je igru i izjednačenje što se umalo i dogodilo dva puta na isti način koprodukcijom Marin Čavić – Benjamin Radinković. U 23. Čavić je munjevito prošao lijevom stranom, uputio ubačaj na peterac gostiju gdje Radinković skače i glavom puca preko gola, a isti scenarij se ponovio i u 35. Gosti su imali još dvije polu prigode, ali na odmor se otišlo s 0:1.

Na početku drugog dijela Papuk je bio bolja momčad, držali su loptu i tražili pogrešku gostujuće obrane, no previše su griješili u običnim kratkim pasevima što momčad poput Poleta jednostavno, bez milosti kažnjava. Bilo je tako i u 55. minuti kada je vezna linija Papuka izgubila jednu od niza lopti, uslijedila je brza kontra, a sam na 12 metara našao se Karlo Težak i odlično pogodio uz lijevu vratnicu. Papuk je i dalje stiskao, pokušavao, ali lopta nije htjela u gol. I onda opet, izgubljena lopta na sredini, prošao je Šarić koji biva srušen na nekih 18 metara. Loptu je namjestio Josip Brezovec te vrhunski zabio preko zida u desne rašlje Mahačekovih vrata – 0:3.

Momčad Martina Majednića niti tada se nije predavala, što ih je nagradilo lijepim pogotkom koji su režirali igrači koji su ušli u drugom dijelu, Miroslav Rukavina i Luka Majdenić. Lopta je krenula od Marina Čavića s desne strane koji gura prema Rukavini, ovaj okreće dva čuvara i gura u for za Majdenića koji se odlično snalazi između dvojice obrambenih igrača Poleta te odličnim udarcem šaljem loptu pod gredu nemoćnog gostujućeg vratara.

Papuk je tada krenuo po moguće iznenađenje, no sve je puklo u 82. minuti susreta kada je sudac Dergez bez potrebe svirnuo jedan “nepostojeći” prekršaj za goste na njihovoj polovici čime je zaustavio izglednu situaciju Papuka za pogodak. Kako se to dogodilo ispred domaće klupe, svi su skočili tražeći pravdu, no Dergez je od svega samo treneru Majdeniću pokazao crveni karton i nepotrebno podigao tenzije. Papuk je potom imao dva udarca iz kuta u nizu, odlične pokušaje Miroslava Rukavine i Marina Čavića, no rezultat se nije mijenjao.

I onda u posljednjih pet minuta najbolji pojedinac susreta Marko Šarić iz dvije brze kontre dva puta poentira, u 88. i 90. minuti i donosi uvjerljivu i zasluženu pobjedu Poleta.

-Čestitam momčadi Poleta na zasluženoj pobjedi. Mi smo danas naizgled bili kompletni, nisu igrali jedino Podboj zbog kartona te odsutni Ninčević, ali imali smo velikih problema s bolešću i ozljedama i do sat vremena prije utakmice nisam znao tko će moći igrati. Rani pogodak je usmjerio utakmicu na njihovu stranu, morali smo se otvoriti, ganjati rezultat, ali jednostavno, presudile su individualne pogreške mojih igrača u zadnjoj liniji. Svaki igrač je napravio pokoju kardinalnu grešku i tako se ne može parirati ovako dobroj momčadi koja kažnjava svaku pogrešku. Dali smo lijep pogodak, ali više nije išlo – kaže trener Papuka Martin Majdenić.

Papuk – Polet 1:5

Najbolji u redovima Papuka: Luka Majdenić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)