Glazbena igranonica GŠ Jan Vlašimsky snimila spot za pjesmu Guns N’ Roses “Sweet child of mine”

Ovoga vikenda u gradskom parku mogli ste čuti zvukove rock and rolla i vidjeti male rokere. Bio je to melem za oči i uši. Naime, djeca iz glazbene igraonice GŠ Jan Vlašimsky sa svojim voditeljicama Dijanom Sulimanac i Anom Filipović snimala su spot za legendarnu pjesmu “Sweet child of mine” Guns N’ Roses. Oni su pjesmu obradili na sasvim svoj način. Osim što su pjevali na engleskom jeziku, svirali su i sa svojim šuškalicama.

Spot je snimljen na nekoliko lokacija u Virovitici, a uskoro će biti objavljen na YouTube kanalu glazbene škole, te Facebook stranici glazbene igraonice.

Također, sredinom lipnja, ako epidemiološke mjere budu dozvoljavale, ove preslatke mališane moći ćete pogledati i uživo na koncertu glazbene škole.

Da podsjetimo, glazbena igraonica trenutno broji oko 80 članova. Tu su mališani već od 4 godine pa sve do školaraca od 8 godina. U igraonici osim što puno pjevaju, plešu i sviraju, djeca igraju razne glazbene igre, razvijaju sluh, ritam i motoriku. Uče prve note, upoznaju se sa instrumentima koji će im kasnije biti ponuđeni za muziciranje, nastupaju na raznim festivalima i manifestacijama, te se pripremaju za upis u prvi razred glazbene škole.

– U lipnju počinju upisi u glazbenu igraonicu, pa ovim putem pozivamo sve mališane koji vole pjevati, plesati i svirati neka nam dođu – poručili su iz glazbene igraonice te zahvalili ravnatelju škole Damiru Mihaljeviću na potpori za ovaj projekt.

(www.icv.hr, GŠ Jan Vlašimsky)