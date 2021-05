HAMAG-BICRO dodijelio Odluke o financiranju B Light projekata vrijednih 3,8 milijuna eura, među njima tri poduzetnika s područja VPŽ

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) dodijelila je hrvatskim i mađarskim poduzetnicima Odluke o financiranju B Light projekata prekogranične suradnje ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura. Radi se o odabranim projektnim prijedlozima suradnje na pograničnom području Hrvatska – Mađarska, pristiglima na četvrti poziv programa B Light. Svečana dodjela održana je u zgradi Županijske uprave u Virovitici, a među odabranima su i tri poduzetnika s područja Virovitičko-podravske županije, Herbas d.o.o., Konta d.o.o. i Select. d.o.o.

Svečanoj ceremoniji dodjele Odluka o financiranju nazočio je Njegova Ekselencija dr. Csaba Demcsák, veleposlanik Mađarske. Pozdravnim govorom prisutnima se obratila Nataša Tramišak, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

– Osim financiranja konkretnih projektnih ideja razvoja tehnologija, proizvoda i usluga te širenja distributivnih mreža, smatramo izuzetno važnim činjenicu da B Light shema potiče razvoj inovacija u proizvodnji, ali i stvaranje prekograničnih partnerstava. Zbog izuzetno uspješne provedbe projekata prekogranične suradnje od strane hrvatskih partnera u financijskoj perspektivi 2014.-2020., Republika Hrvatska će u financijskoj perspektivi 2021.-2027. značajno povećati svoju alokaciju sredstava u programu prekogranične suradnje s Mađarskom – rekla je Tramišak.

U ulozi domaćina, prisutne je pozdravio Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije.

– Virovitičko-podravska županija dugi niz godina njeguje uspješnu suradnju s našim mađarskim susjedima. Posebno nas veseli suradnja naših malih i srednjih poduzetnika te obrtnika jer nas granica nikada nije i neće razdvajati, već nas ona spaja i nudi nove mogućnosti – rekao je Andrović.

Odluke o financiranju pozitivno ocijenjenih projektnih prijedloga uručili su ministrica Nataša Tramišak i predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec.

– Danas dodjeljujemo Odluke o financiranju 12 perspektivnih projektnih prijedloga prekogranične suradnje ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura, od čega će 267.311 eura biti investirano u Virovitičko-podravsku županiju. Kroz prethodna 3 poziva podržali smo 20 projekata prekogranične suradnje ukupne vrijednosti 6,5 milijuna eura, od čega se čak 1,3 milijuna eura odnosi na Virovitičko-podravsku županiju. Ove brojke predstavljaju ozbiljnu financijsku injekciju za pogranično područje obiju zemalja – rekao je Vrbanec.

Okupljene sudionike pozdravio je i Márton Szűcs, voditelj Zajedničkog tajništva Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska koji je istaknuo kako je strateški projekt ‘Beneficiary Light Scheme’ pilot projekt osmišljen kako bi omogućio suradnju, zajedničke razvojne aktivnosti i ulazak na nova tržišta Mađarske i Hrvatske. Izrazio je nadu da će ciljevi malih i srednjih poduzeća biti postignuti i da će uspješna poduzeća nastaviti surađivati ​​i u budućnosti.

Dodjeli Odluka o financiranju nazočio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin koji je istaknuo važnost prijave na ovakve pozive.

– Pozivam sve poduzetnike da se jave u našu agenciju i da koriste te mehanizme koje pruža Europska unija za potporu poslovanja. To su sredstva kojima mogu unaprijediti svoje poslovanje i otvoriti nova radna mjesta. Uvijek kažem da se u bankama uvijek stignu zadužiti, a sada je vrijeme da iskoriste ta bespovratna sredstva. Ovdje su bespovratna sredstva iznosila 75 posto, potpore su bile od 40 tisuća do 160 tisuća eura i to su sredstva kojima poduzetnici zaista mogu poboljšati svoje poslovanje – rekao je Kirin.

B LIGHT (Beneficiary Light Grant Shema) je shema dodjele bespovratnih sredstava kojom se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. HAMAG-BICRO kao glavni korisnik programa B Light, provodi projekt u suradnji s regionalnim (županijskim) razvojnim agencijama s programskog područja. Prekograničnom suradnjom u okviru B Light programa ojačani su poduzetnički kapaciteti na programskom području i povećana konkurentnost poduzeća, čime je omogućen plasman njihova poslovanja na međunarodno tržište. Ukupna vrijednost programa iznosi 7,5 milijuna eura.

Dodjeli odluka nazočili su, između ostalih, i saborska zastupnica Vesna Bedeković, ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement, zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek-Golinac.

(www.icv.hr, HAMAG-BICRO)