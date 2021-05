Humanitarnoj utrci “Wings for life” i ove godine se priključili stanovnici diljem Virovitičko-podravske županije

184.236 sudionika, pripadnika 195 nacionalnosti, trčalo je jučer (nedjelja) i vozilo za one koji to ne mogu. Wings for Life World Run humanitarnom utrkom prikupljeno je 4,1 milijun eura, bilo putem donacija, bilo putem startnina, a cijelokupni iznos prikupljen ovom hvalevrijednom akcijom bit će iskorišten za istraživanje leđne moždine.

U isto vrijeme, u 13 sati po srednjoeuropskoj vremenskoj zoni, trkači su putem aplikacije na mobitelima startali u cijelom svijetu, dok je točno trideset minuta nakon trkača startalo presretačko vozilo koje se kretalo istom rutom, a u trenutku prestizanja trkača utrka je za istog završena. Tako je trkač kojega je posljednjeg u svijetu sustiglo presretačko vozilo postao globalni pobjednik.

Kako smo i spomenuli, glavni cilj ove utrke bio je skrenuti pažnju na ozljede leđne moždine i prikupiti sredstva za istraživanja koja se provode s ciljem pronalaska lijeka. I ove je godine, isto kao i prethodne, humanitarna utrka organizirana na više različitih lokacija, dok je presretačko vozilo bilo virtualno. Utrka Wings for Life prije pandemije koronavirusa održavala se u Zadru i privlačila velik broj sudionika.

Među svim trkačima koji su sudjelovali pronašla se i nekolicina Virovitičana. Zorica Hegedušić, Jelena Markotić, Renata Hrvoić, Antonija Drljić, Mirjana Jug i Mario Kovač zajedno su se uključili u humanitarnu akciju krenuvši od Gradskog dvorca u Virovitici u pravcu Suhopolja, pa sve dok ih signal nije zaustavio. Članovi Udruge tjelesnih invalida Virovitičko – podravske županije, Miro Jezerčić i Branislav Jurilović, također su se priključili utrci, ali na zagrebačkom Bundeku.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc, facebook, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara)