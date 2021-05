I u Slatini počinje drive-in cijepljenje, bit će u prostoru gdje je nekad bio trgovački centar Billa

Nakon Virovitice „drive in“, ali i „masovno cijepljene“, startat će u Slatini, te na “mini punktovima” i u Orahovici, te Pitomači. Naime, u ponedjeljak 10. svibnja, od 9,00 sati, u Slatini, u prostoru gdje je nekad bio trgovački centar Billa, “drive in” te za one koji dođu pješice, cijepit će se naručeni prosvjetni djelatnici i gospodarstvenici/poduzetnici odnosno djelatnici kao prioritetni, a od utorka, kreće „masovno cijepljenje“ za sve one koji su se predbilježili i koji će to tek napraviti kod svojih obiteljskih liječnika, a dolaze s područja grada Slatine, te općina, Čađavica, Sopje, Nova Bukovica, Voćin i Mikleuš. Cijepljenje će biti radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Ovaj tjedan kreće se i s cijepljenjem na „mini punktovima“ u Pitomači i Orahovici kod zgrada Domova zdravlja.

– U Slatini smo osigurali tri cijepna mjesta od kojih će jedan biti „drive in“. Svi koji se žele cijepiti, moraju se javiti svom izabranom obiteljskom liječniku, od kojega će dobiti vrijeme kada trebaju doći na željenu lokaciju. Oni koji iz nekog razloga, nemaju liječnika, oni se mogu javiti u Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ u kontakt centar (www.zzjzvpz.hr), kako bi dobili informacije vezane za cijepljenje. Inače, prošli tjedan, potrošili smo sve cjepivo koje nam je došlo, dakle i Pfizer i Astra Zenecu i Modernu i Johnson&Johnson, izuzev doza koje smo ostavili za ponedjeljak 10. svibnja, kada nam uostalom stižu nove doze za idući tjedan. Cijepljenje ide prema planu, a što se prije procijepimo, prije ćemo život vratiti u normalu – naglasio je ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije i član Stožera civilne zaštite VPŽ dr. Miroslav Venus.

(vpz.hr)