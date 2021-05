Jutarnjem aerobiku umirovljenika pridružio se župan Andrović sa suradnicima

Ispred Dnevnog boravka GDCK-a Virovitica danas je, kao i svakog utorka i četvrtka, održan aerobik za osobe treće životne dobi. No, ovoga puta, uz dvadesetak umirovljenika, jutarnji aerobik pod vodstvom trenerice Katice Kovačević odradili su i župan Igor Andrović, županijska pročelnica Jasna Abramović i Dora Međimorec, tajnica Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije. Osim što su im uljepšali današnje razgibavanje donijeli su im i poklone, majice za vježbanje, kao i voće i sokove za okrjepu nakon treninga. No, osim poklona župan i njegovi suradnici na ovaj su se način htjeli podružiti s umirovljenicima, budući da se niti ove godine neće održati druženje umirovljenika koje se inače svake godine održava u svibnju.

– Svake godine u 5. mjesecu Virovitičko-podravska županija je organizirala druženje umirovljenika Virovitičko-podravske županije kako bi se i oni jednom godišnje svi zajedno sastali, podružili, uz pjesmu, ples, sportske igre. Međutim, ova pandemija korona virusa nam je to onemogućila u zadnje dvije godine pa smo ipak odlučili na neki način se podružiti s umirovljenicima, prisjetiti se kako je to bilo kad smo bili svi zajedno u hali Viroexpo prije dvije godine. I evo danas smo organizirali jednu tjelovježbu i moram reći da su dosta aktivni, da vježbaju dva puta tjedno. Želim im puno uspjeha u radu i da tako nastave – rekao je župan Andrović te naglasio da će im Županija i dalje biti na raspolaganju te da se nada da će se uskoro ponovno družiti, bilo to u hali Viroexpa ili kazalištu kao što je bilo za Festival pjesme.

U sve sportske programe i projekte u Virovitičko-podravskoj županiji uključena je županijska Sportska zajednica, a ovom prilikom tajnica Dora Međimorec pozvala je umirovljenike da se priključe jednoj novoj aktivnosti.

– U sklopu projekta „Active for Slavonija“ u subotu, 15. svibnja u 11 sati bit će održana prezentacija i pokretanje nordijskog hodanja. Sve vas pozivam na atletsku stazu u Viroviticu kod hale Viroexpo da se priključite i pridružite jednoj novoj aktivnosti koju ste možda već isprobali ili vidjeli ili znate o čemu se radi. Tamo će biti grupa kineziologa koja će vas voditi kroz umjerene aktivnosti i pokazati vam o čemu se radi, a nakon toga se svakako možete uključiti i u njihov program vježbanja za umirovljenike – rekla je D. Međimorec.

(www.icv.hr, žđl)