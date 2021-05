Kandidati za župana i načelnicu, Igor Andrović i Vinka Bokorni, obišli Novu Bukovicu

U sklopu predizborne kampanje, kandidatkinja HDZ-a za načelnicu općine Nova Bukovica i predsjednica Općinskog odbora HDZ-a Vinka Bokorni, u pratnji predsjednika ŽO HDZ-a i saborskog zastupnika Josipa Đakića, saborske zastupnice Vesne Bedeković, kandidata za župana virovitičko-podravskog i potpredsjednika ŽO HDZ-a Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, obišla je danas (nedjelja) naselja na području Nove Bukovice.

– Bili smo u obilasku općine Nova Bukovica u naseljima Bjelkovac, Dobrović, Miljevci, Brezik, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Nova Bukovica i Bukovački Antunovac gdje smo se družili s mještanima koji su nas upoznali s njihovim problemima vezano za njihova naselja. Naša općina je malena i u svakodnevnom kontaktu s ljudima spoznali smo njihove potrebe i prijedloge. Znamo koji su problemi i imamo rješenje, a to je radom za bolje sutra voditi našu općinu naprijed. Svaki dio naših naselja pa i onih najmanjih mora imati infrastrukturu koja će svojim mještanima pružati kvalitetan, ugodan i siguran život. Razumijevanjem potreba svakog pojedinca želimo planiranim projektima i svojim predanim radom omogućiti kvalitetan i uspješan život za bolje sutra – rekla je Vinka Bokorni.

U planu za budućnost općine Nova Bukovica nalazi se izgradnja sportske dvorane pri OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica te izgradnja rekreacijskog centra na otvorenom.

– Prilikom obilaska općine obišli smo sva naselja, razgovarali s ljudima i predsjednicima mjesnih odbora. Čuli smo njihove probleme i što ih tišti ovdje na području općine. Vjerujem da će naša kandidatkinja Vinka Bokorni dobiti ove izbore i da ćemo zajedno te probleme rješavati. Kao župan sam čuo probleme i pokušao pojasniti ljudima ono što mi kao županija možemo napraviti, gdje smo mi osnivač. To je prije svega škola u Novoj Bukovici. Znam da je veliki problem dvorana i da je to jedna od rijetkih matičnih škola koja nema dvoranu. Do sada je ta dokumentacija bila na Općini, međutim evo mi ćemo krenuti u projektiranje nove dvorane budući da više ova dokumentacija ne vrijedi, stara je. Nakon što je odbijena na prvom natječaju, više nije bila prijavljivana. Odlučili smo mi kao Županija isprojektirati dvoranu po novim standardima, pripremiti dokumentaciju do jeseni kada bude raspisan natječaj za mehanizam za oporavak gdje imamo informacije da će se upravo sportske dvorane moći financirati sredstvima Europske unije. Prijavit ćemo ju, i ja vjerujem da će proći i da će škola u Novoj Bukovici napokon dobiti sportsku dvoranu koju će koristiti ne samo učenici već i drugi sportaši i rekreativci – rekao je Igor Andrović te podsjetio kako Županija na području općine Nova Bukovica provodi projekt vrijedan više od 50 milijuna kuna.

– Riječ je o širokopojasnom internetu u osam općina na istoku županije, među kojima je i Nova Bukovica. Uskoro očekujemo raspisivanje javne nabave za izgradnju optičke mreže. To je kako kažu “autocesta budućnosti”, širokopojasni internet će biti doveden u svako kućanstvo, i vjerujem da će im to puno značiti, ne samo kućanstvima za njihove svakodnevne potrebe internetske mreže, već i za OPG-ove koji će brže efikasnije i bolje obavljati svoje poslove – naglasio je Andrović.

Predsjednik ŽO HDZ-a i saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je zašto je Vinka Bokorni najbolji izbor na nadolazećim lokalnim izborima.

– Općina Nova Bukovica zaslužuje puno više rada, truda i zalaganja. To se može učiniti odabirom načelnice Vinke Bokorni iz redova Hrvatske demokratske zajednice. Mještani iz svih dijelova općine mogu biti zadovoljni jer će imati podršku od županije, imat će podršku i od države. Naša suradnja, znanje i iskustvo donijet će da se projekti brzo i kvalitetno izrade i apliciraju. Naravno da ćemo se mi potruditi da kroz ministarstva izlobiramo da oni budu poduprti sa što više europskih sredstava. Vjerujemo da sve ove naše općine imaju smisla jer su s malih proračuna u osnivanju od 1993. do danas narasle na 5, 10 ili 20 milijuna kuna. Općine su odradile dobar dio posla u komunalnoj infrastrukturi, cestovnoj infrastrukturi, u vrtićima, u školama u zajedništvu sa županijom. Vrijeme je da Nova Bukovica dobije načelnicu koja će ju povezati s ostatkom svijeta. Siguran sam da će pobijediti Vinka jer ona to zaslužuje. Njezin trud, rad i poštenje vide se i u tome što je s vijećnicima spriječila trgovačku narav dosadašnjeg upravljanja pri pokušaju podjele poljoprivrednog zemljišta – rekao je Josip Đakić.

(OO HDZ Nova Bukovica)