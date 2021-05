LITICE OKO VIROVITICE Uskoro se održava jedna od najvećih sportskih manifestacija na području VPŽ u posljednjih nekoliko godina

Za nešto više od dva tjedna virovitičko prigradsko naselje Sveti Đurađ postat će mjesto održavanja jedne od najvećih sportskih manifestacija u županiji od početka pandemije, a ako kažemo i unazad nekoliko godina, teško da ćemo pogriješiti.

Sportska zajednica Virovitičko-podravske županije i Sportska zajednica Grada Virovitice uključili su se u organizaciju trail utrke “Litice oko Virovitice” koja se održava u sklopu Slavonsko-baranjske trail lige, a u kojoj će sudjelovati, prema trenutnom broju prijava, više od 300-tinjak natjecatelja. Spomenuti događaj bit će “začinjen” s tri utrke, za sudionike natjecanja predviđene su rute od 15 (+D 400m) i 24 kilometara (+D 600m), dok će se utrka građana trčati u dionici od sedam kilometara. Sve detaljnije informacije o utrkama donosit ćemo vam u nastavku teksta, budući da su nas s cjelokupnim događajem upoznali tajnica Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije Dora Međimorec, te sudionici u organizaciji Mario Đurđević i Kruno Tomljanović.

– Članovi Atletskog kluba koji i inače trče, među kojima su Mario i Kruno, još su prošle godine predložili uključivanje u Slavonsko-baranjsku trail ligu što je nama kao županijskoj sportskoj zajednici bilo izuzetno motivirajuće. U našem gradu do sada nismo održavali jedan takav sportski događaj. Doduše, u planu jesu bile organizacije atletskih događanja, ali, na žalost, za njihovo održavanje do sada nismo dobili priliku – izjavila je tajnica Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije Dora Međimorec.

Spomenuta manifestacija ispala je tako idealna situacija, budući da se održava u sklopu ligaške organizacije, a jednako tako dobro je došla zbog poticanja građana na aktivno bavljenje tjelesnom aktivnošću i sportom, odnosno bilo kojim oblikom rekreacije, posebno u vrijeme COVID pandemije.

– Naravno da će u ovu utrku biti uključeni i građani Virovitice. Vidljivo je na svakom koraku, pogotovo sada kada je došlo ljepše vrijeme, da puno ljudi trči, puno njih se šeće, ali i provodi vrijeme u prirodi. Koliko nam je zapravo nedostajalo ovakvih manifestacija govori i podatak o trenutnom broju prijava za utrku građana, a imamo ih oko stotinjak – dodala je.

Prije nego se posvetimo glavnom dijelu same manifestacije spomenut ćemo kako trail utrka označava trčanje prirodom po unaprijed određenim stazama i po različitim terenima, a “Litice oko Virovitice” trčat će se po makadamskoj cesti, planinarskim putevima, biciklističkim rutama, dok će jedan dio staze biti asfaltiran. O svemu nam je više ispričao virovitički dugoprugaš Kruno Tomljanović koji je ujedno i odabrao stazu za utrku.

– Za početak volio bih reći da se utrka održava planinarskim putem Virovitički vidici koji je spojen s biciklističkom stazom Put šarana, budući da smo dobili dosta pitanja vezano uz samu lokaciju. Utrka se sastoji od tri staze, od kojih je najduža 24 kilometra i ima 600 metara visinske razlike, kratka utrka je dužine 15 kilometara s 400 metara uspona, dok je stara za utrku građana postavljena u dužini od sedam kilometara i 200 metara uspona. Sve staze su kružne, teren nije zahtjevan kao ni sama utrka, no to ne znači da natjecatelji ne trebaju biti pripremljeni – započeo je.

Na sve tri staze natjecat će se osobe u muškoj i ženskoj konkurenciji, dobnih kategorija nema, no kako kažu, određenih okvira koji su zadani od strane lige moraju se pridržavati.

– Dobnih kategorija nemamo, ali moramo se pridržavati postojećih uvjeta organizatora Slavonsko-baranjske lige, budući da ovo nije nešto što smo sami izmislili. Tako da se djeca do 16 godina starosti mogu natjecati isključivo u pratnji roditelja, dok se djeca od 16 do 18 godina mogu natjecati samostalno uz roditeljsku privolu, ili uz privolu trenera ukoliko dolaze u organizaciji sportske udruge odnosno kluba – objasnili su, a Kruno nam je opisao kako će zapravo same staze izgledati i na koje načine će se pobrinuti za sigurnost.

– Natjecateljske staze bit će označene trakicama, dok će se na raskrižjima nalaziti znakovi i pokazatelji u kojem smjeru grupe trebaju ići. U utrci će sudjelovati i 20- ak volontera koji će se dodatno brinuti za sigurnost i pomoću njih mogućnost gubljenja bit će sveden na minimum. Valja napomenuti da od početka same organizacije vodimo računa o ekologiji te bih ovom prilikom zamolio sve sudionike da pripaze, da ne bacaju papire ili slične stvari. Naše šume su prelijepe, staza je predivna i svi želimo da tako ostane i po završetku utrke – rekao je.

Osim gore navedenog, natjecatelji uz sebe moraju obavezno imati pola litre tekućine i mobilni telefon s punom baterijom s brojevima organizatora i HGSS-a kojima će se javljati ukoliko nešto pođe po zlu, a za sve sudionike osigurane su i okrijepne stanice od strane sponzora.

– Vjerojatno će biti poprilično vruće budući da se utrka održava pred kraj ovoga mjeseca, ali zajedno sa sponzorima pobrinuli smo se da zadovoljimo sve uvjete i da pružimo našim natjecateljima mjesto za “odmor”. Velika utrka od 24 kilometara sadržavat će tri okrijepne stanice što je sasvim dovoljno, utrka od 15 kilometara imat će dvije stanice, dok će utrka za građanstvo imati jednu okrijepnu stanicu – dodali su.

Nekoliko smo puta spomenuli kolika je zainteresiranost za samu utrku. Osim ljudi s našeg područja dolaze i oni iz cijele Hrvatske. Na žalost, ove godine neće sudjelovati trkači iz inozemstva zbog trenutne epidemiološke situacije, ali za sve one koji vole žestoku konkurenciju donosimo i jednu dobru vijest. U ovogodišnjoj utrci svoje sudjelovanje potvrdio je Eldin Hodžić, aktualni prvak Hrvatske u trail utrkama.

Kako bi sve prošlo u najboljem redu, natjecatelji se moraju pridržavati određenih pravila. Potrebno je slijediti označenu trasu sukladno svojoj kategoriji, a zabranjeno je korištenje puteva izvan staze, kao i samo kraćenje staze. U pravilniku stoji kako se svaki sudionik natječe na vlastitu odgovornost, potrebno je nositi svu propisano obveznu opremu te startni broj, koji je ujedno evidencijski karton, nositi tijekom cijele utrke na predjelu prsa ili trbuha. Svi natjecatelji koji odustanu dužni su o tome obavijestiti organizatora slanjem SMS-a sa svojim natjecateljskim brojem, imenom i prezimenom. U slučaju nepridržavanja ovih pravila natjecatelji će biti diskvalificirani.

Veliku važnost u cijeloj ovoj priči imaju i sponzori koji će svojim sudjelovanjem spomenutu manifestaciju podignuti na jedan još veći nivo.

– Izuzetno nam je drago što su sponzori koji su odlučili sudjelovati u cijeloj ovoj priči prepoznali našu inicijativu, organizaciju, kao i samu utrku. Uz Sportsku zajednicu Virovitičko – podravske županije i Sportsku zajednicu Grada Virovitice, organizaciji su se priključili i Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, Turistička zajednica grada Virovitica, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, Mjesni odbor Sveti Đurađ, ali i brojni drugi koji su se pobrinuli da natjecateljima ništa ne fali. Potrudili su se i oko startnih paketa koje će svaki sudionik dobiti i drago nam je što će svojim sudjelovanjem uveličati našu manifestaciju – dodao je Mario.

U start paketu, koji će dobiti svaki registrirani natjecatelj, naći će se majica koja je rađena samo za ovaj događaj i koja će biti ukrašena motivima grada i samih naših litica i jezera. Uključeni su i brojni proizvodi sponzora od kojih navode da ih ima od vrijednih domaćih obrtnika do multinacionalnih kompanija, dok će svaki trkač koji prođe kroz cilj dobiti zasluženu finišersku medalju koja je također napravljena posebno za ovu utrku.

– Osigurane su i nagrade za prva tri mjesta u svakoj kategoriji što daje broj od 18 pehara, pobjednicima će biti uručene i nagrade sponzora, a glavna nagrada pobjednicima duge i kratke utrke je vikend noćenje u Parku prirode Jankovac sa svim plaćenim sadržajima, a vrijedno je spomenuti da taj bon mogu iskoristiti u periodu od godine dana od dana održavanja utrke – dodao je.

Sada kada smo upoznati sa svime, možemo samo s nestrpljenjem očekivati početak cijele manifestacije. Sve će započeti 22. svibnja od 7:30 sati kada je vrijeme za registraciju, od 10:15 sati utrka će biti službeno otvorena, dok će od 10:30 započeti natjecanje u dugoj kategoriji. Petnaest minuta kasnije u utrku će se uključiti svi prijavljeni za kratku kategoriju, dok je posljednja na rasporedu utrka građana koja kreće od 11 sati. Završetak natjecanja predviđen je za 14 sati kada će se proglasiti pobjednici, a sat vremena kasnije bit će objavljen vremenski limit svih kategorija. Dodajmo još kako se obrok za natjecatelje, koji je također osiguran za sve sudionike, poslužuje od 12 do 16 sati.

– Voljela bih naglasiti da je ovo prvi trail, a nadamo se kako će on prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju i da ćemo sljedeće godine biti još bolji te na taj način privući što veći broj ljudi kako sa područja naše, tako i sa područja drugih županija. Moram dodati kako se razmišlja i o pokretanju ovakvog tipa natjecanja za mlađe dobne kategorije, a dali će to biti u ovakvom tipu ili u suradnji s Atletskim klubom, tek nam ostaje za vidjeti – zaključila je Dora.

Za sve zainteresirane, prijave na natjecanje traju još vrlo kratko, do ponedjeljka 10. svibnja. Registracija je valjana tek kada se uplati kotizacija u iznosu od 120 kuna za prve dvije kategorije, odnosno 60 kuna za utrku građana. Stoga svi koji želite svojim sudjelovanjem uveličati ovu manifestaciju, požurite, još uvijek nije kasno!

Aktivnosti vezane uz manifestaciju “Litice oko Virovitice” odvijat će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

(www.icv.hr, mra)