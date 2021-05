Loše prvo poluvrijeme zaustavilo odličnu seriju Papuka, Majdenić: Nažalost, događaju se i ovakve utakmice

Orahovački Papuk u sklopu je 22. prvenstvenog kola 3. HNL Sjever poražen na svom terenu od momčadi Bjelovara s konačnih 1:3, a jedini pogodak u domaćim redovima postigao je mladi Matej Rukavina.

Bila je to jedna od onih utakmica kada jednoj ekipi baš ništa ne ide od noge, a druga zabija sve što uputi prema vratima. Papuk je bio taj koji je imao iznimno loš dan, još k tome i znatno oslabljen bez prve vezne “violine” Domagoja Ninčevića te bočnog Lea Kaltenbahera i napadača Miroslava Rukavine koji su opravdano izostali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Ipak, početak je obećavao, već u 6. minuti najbolji Papukov strijelac Matija Matoković izbio je sam pred gostujućeg vratara, no nije pogodio mrežu, a kazna je vrlo brzo stigla. Igrala se 11. minuta, Bjelovar je dobio korner s lijeve strane, uslijedio je ubačaj na drugu vratnicu na kojoj se našao gostujući igrač i ponovno ubacio na peterac gdje skače Papukov David Podboj i trzajem glavom vara svog vratara, 0:1. Muke po Papuku nisu stale, u 30. je već 0:2. Loptu na sredini gubi Mardešić, slijedi ubačaj, a u kaznenom prostoru obrana domaćih ne čisti na vrijeme i najbolje se snalazi Bruno Kunštek koji iz okreta pogađa iza nemoćnog Mahačeka. Tri minute kasnije i treća lopta odsjeda u mreži Papuka i još jedna neopreznost obrane. Naime, Bjelovar je imao slobodan udarac ne nekih 40 metara iskosa s lijeve strane, slijedi ubačaj Pleića, lopta dugo leti, nitko ne skače i lopta “slijeće” u Mahačekov gol.

Papuk se nakon šokova malo trgnuo, a pokušao je dva puta Vratković, neumorno je bok probijao Marin Čavić, ali bez uspjeha. U poluvremenu trener Martin Majdenić pokušava sve ne bi li probudio svoju momčad, mijenja sustav iz 4-2-3-1 u 3-5-2 te stavlja stopera Šantića kao drugog napadača uz Matokovića. To se pokazalo odličnim, Papuk je dominirao cijelim drugim poluvremenom, nije dobio niti očigledan kazneni udarac nakon povlačenja Šantića, ali i promašio niz prigoda. Ipak u 81. minuti Matoković se pokušao probiti u kazneni prostor između dva obrambena igrača Bjelovara, pao je, a sudac Karlovčan ovoga puta pokazao je na bijelu točku. Matoković je namjestio loptu, no “pročitao” ga je Kakša i obranio, ali sve je odlično pratio Matej Rukavina i odbitak smjestio u mrežu. Bjelovar u drugom dijelu nije ozbiljno zaprijetio, a Papuk je do kraja promašio još nekoliko dobrih prigoda i pobjeda je zasluženo otišla u Bjelovar.

-Događaju se ovakve utakmice na žalost, ali možda nas je malo i spustilo na zemlju nakon niza od tri pobjede zaredom i dosta utakmica bez poraza. Možda je malo poljuljala momčad i činjenica kako smo sigurni u play-offu, ali to nam nije alibi i prije svega niti malo ne umanjujem odličnu partiju i pobjedu Bjelovara koji su nas nadigrali, bili su brži, čvršći i agresivniji na svakoj lopti. Iako smo loše ušli u utakmicu, pogotke dobijemo iz naših gluposti, loših reakcija u veznom redu i obrani i protivnik zabije tri pogotka. U poluvremenu smo pokušali sve, promijenili sustav, i to se pokazalo jako dobrim. Dominirali smo, zabili pogodak, no opet smo puno promašili i to je to. Nikada ne tražim alibi i neću ni sada jer smo igrali kod kuće i morali smo bolje reagirati. Ipak, jako su nam nedostajali Ninčević, Rukavina i Kaltenbaher, posebno Ninčević koji je nama jako važan igrač u sredini terena i gotovo nenadoknadiv – rekao je trener Papuka Martin Majdenić nakon jučerašnjeg poraza.

Papuk Orahovica – Bjelovar 1:3

Najbolji u redovima Papuka: Marin Čavić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)