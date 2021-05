Ministrica Tramišak: Orahovica je pred jedinstvenom prilikom da napravi značajan korak u svom razvoju kako u grani turizma tako i gospodarstva

Orahovicu je danas (utorak) u radnom posjetu obišla ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak kojoj su domaćini bili povjerenik Vlade RH Saša Rister, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović te saborski zastupnik Josip Đakić. Ministrica je održala radni sastanak u Gradskoj upravi te potom obišla lokacije dva najveća gradska projekta, uređenje Turističko-rekreacijskog centra ”Jezero-Hercegovac-Ružica grad” te izgradnju Poduzetničke zone, a posjetila je i novoizgrađeni poduzetnički inkubator. Ministrica Tramišak bila je oduševljena idejama za poboljšanje razvoja grada Orahovice te naglasila kako je Orahovica pred jedinstvenom prilikom da napravi značajan korak u svom razvoju kako u grani turizma tako i gospodarstva.

-Ovo je trenutak da se sada započne realizacija svih važnih gradskih projekata, od uređenja jezera, poduzetničke zone do uređenja dječjeg vrtića, što su projekti ukupne vrijednosti 100 milijuna kuna i to su jako značajni projekti za jedan mladi gradić poput Orahovice. Mi ćemo sigurno biti kvalitetan partner Gradu Orahovici u ovoj realizaciji i lijepo je vidjeti kako povjerenik Vlade Saša Rister ima sve spremno i zna kako doći do ispunjena onog zadanog te riješiti sve te zadatke u naredne dvije godine koliko imamo vremena za povlačenje EU sredstava. Znači u ove dvije godine grad Orahovica ima jedinstvenu priliku promijeniti svoju vizuru i svoju sliku gospodarskog rasta i razvoja i privlačiti nove investitore i turiste na ovo područje – rekla je ministrica Tramišak te posebno naglasila svesrdnu pomoć Vlade RH i svih ministarstava kako bi Orahovica ponovno išla pravim putem.

-Stojimo svakako na raspolaganju i putem financiranja i putem programa EU fondova, pomoći ćemo koliko možemo i vjerujem u povjerenika Vlade i njegov tim da će Orahovici dati novu dimenziju razvoja i ugodnijeg života građana – zaključila je Tramišak.

Povjerenik Vlade RH Saša Rister naglasio je kako su teme radnog sastanka bila gradski projekti u pripremi i provedbi te svi oni koji još čekaju realizaciju do kraja godine.

-Razgovarali smo o mnogim projektima, no prije svega tu su oni projekti koji bi trebali započeti do kraja godine, a tu posebno mislim na naš najveći projekt uređenje Turističko-rekreacijskog centra ”Jezero-Hercegovac-Ružica grad” te projekt uređenja Poduzetničke zone faza 1. To su krucijalni projekti za razvoj našeg grada i danas smo ustvrdili kako će sve snage biti uprte, od pomoći Države i Županije do našeg gradskog napornog rada kako bi ti projekti što uspješnije i brže bili realizirani – rekao je Rister.

Župan Igor Andrović naglasio je kako Vlada RH i Ministarstva iznimno podupiru svaki županijski projekt, a jedna od potvrda za to je i drugi posjet ministrice Tramišak VPŽ-u u proteklih tjedan dana.

-Iznimno je važna potpora naših Ministarstava projektima s područja županije, a evo ministrica Tramišak je u kratko vrijeme već drugi u našoj županiji i ja joj se od srca zahvaljujem na svesrdnoj podršci. Danas smo razgovarali ponajviše o projektima u gradu Orahovici, ali i o drugim županijskim projektima te onima koje smo prijavili u Nacionalni plan oporavka te one koje planiramo za iduće financijsko razdoblje. Posebno je važan taj projekt uređenja jezera za koji je javna nabava završena, a kada se konstituira Gradsko vijeće očekujemo i potpisivanje ugovora jer riječ je o iznimno važnom projektu za razvoj turizma u našoj županiji – rekao je župan Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je važnost brige i skrbi za svako mjesto u županiji od strane župana, saborskih zastupnika te Ministarstava i Vlade RH, za koju je rekao kako je uvijek snažna i neupitna.

-Uvijek smo bili tu i reagirali, pomogli i bili oslonac kada je Orahovici bilo najteže i sada smo tu da budemo čvrsta podrška ovom lijepom gradu. Sada smo tu kako bi pomogli spasiti projekte koji nisu realizirani zahvaljujući neaktivnosti prošle gradske vlasti i nemogućnosti donošenja odluka od strane Gradskog vijeća. Našli smo nova rješenja kako bi evo ipak pokrenuli ove navedene velike projekte i nadam se kako će ih Saša Rister uskoro i kao gradonačelnik uspješno privesti kraju. Isto tako vjerujem kako će Rister ovakvim radom i zalaganjem ostvariti napredak i boljitak u Orahovici jer samo takvim ažurnim i brižnim radom i pristupom kakav je pokazao kao povjerenik Vlade spasivši sve projekte koji su bili upitni za realizaciju, a sada mu uz sposobnost i radišnost koju posjeduje, još samo treba jedna struktura koja će zajednički, s njim na čelu, odlučivati o interesu Orahovice – zaključio je Đakić.

Na kraju radnog posjeta ministricu Tramišak dočekali su stanari Poduzetničkog inkubatora na čelu sa zamjenikom direktora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije Josipom Hetrihom koji je istaknuo kako je orahovački inkubator u posljednjih nekoliko dana postao bogatiji za pet novih stanara. Ministrica je to pohvalila i zaključila kako je to izvrstan put pomoći poduzetništvu i obrtništvu te iznijela još nekoliko prijedloga programa koji mogu dodatno pomoći stanarima među kojima ponajviše programi i pomoći Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO.

(www.icv.hr, vg)