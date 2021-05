OPG Major: Cijela obitelj brine se za gotovo 600 životinja i obrađuju više od 200 hektara zemlje

Kada kažemo Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, gotovo da je poznato kako su jedan ili najviše dva vlasnika nosioci, a ostalo radnici i to funkcionira, no ovo je priča o istinskom značenju prve riječi kratice OPG – obiteljsko. Naime, OPG Josip Major iz Bankovaca već dugi niz godina više nego uspješno radi i posluje, a u njemu radi isključivo obitelj, i muško i žensko, svi zajedno brinu o 450 goveda, 30 konja, 100 ovaca, a sve što su stekli, stekli su svojim rukama, bez ijedne kune EU sredstava i mjera.

-Sve je počelo kada sam ja još bio mali, moj otac se bavio uzgojem krava i nešto konja, a sve smo povećali poslije Domovinskog rata kada smo uzeli još zemlje u zakup i proširili gospodarstvo. Na OPG-u su zaposlene moje tri kćerke, zet i ja i svi zajedno od ranih jutarnjih sati, ustajanje je u pola 5 i od tada smo u štalama, na poljima i živimo za svoj OPG – započinje Josip Major te priča o načinu plasmana sa svog OPG-a te naglašava kako uz imanje obrađuje i velik broj hektara zemlje.

-Imamo jednu ugovorenu proizvodnju tova junadi, a mlijeko od muznih krava prodajemo tvrtki Dukat već dugi niz godina. Tu je još i prodaja janjaca s kućnog praga. Radimo trenutno na oko 210 hektara zemlje, od čega je 40 hektara pašnjaka ograđenog. Bavimo se naravno i ratarstvom jer životinje moraju jesti i sve to proizvedemo sami. Jedan dio krava je u sustavu krava-tele te 80 krava muzara. Naš radni dan počinje iza četiri sata ujutro kada kreće mužnja, dakle ustajanje 15 minuta do četiri. Krave se pomuzu, napoje se telići, jedan dio radnika potom odlazi kući, a drugi ostaje u ratarstvu i radi se 24 sata dnevno, tako to mora ići jer životinje moraju imati sve na vrijeme – kaže Josip te otkriva kako su mu najveća ljubav konji.

-Konje uzgajamo onako baš za dušu, u njima uživamo. Imamo ih raznih pasmina, hrvatske hladnokrvnjake, kvotera, nonius i tri engleska galopera. Meni je najdraže kada odem k njima, to su moji prijatelji i sada su već navikli i kada odu nekoliko kilometara dalje po imanju na moj prvi zov svi se vrate i priđu jer znaju kad ih viknem da slijedi nagrada ili obrok. Možda ih je sada malo previše, nekako razmišljam da nešto prodam, no vidjet ćemo – kaže ovaj više nego uspješan Slavonac ponosan na svoju slavonsku zemlju za koju tvrdi kako se od nje može živjeti, ali isto tako ne skriva da postoje i problemi.

-Ma itekako se može u Slavoniji raditi na zemlji i od toga živjeti, a i siguran sam kako će danas-sutra zemlja u Slavoniji još više vrijediti. Mi nismo ovi novostvoreni poljoprivrednici koji žive za poticaje, mjere i ostalo, mi imamo ljubav prema zemlji, stoki, jednostavno svemu što raste, naše životinje su dio naše obitelji. Naravno da problema uvijek ima, prije smo imali jako puno problema sa zakupom zemlje i posebno s nerazumijevanjem ljudi koju su nekada upravljali Općinom, ali smo se nekako othrvali, posložili proizvodnju i jednostavno čovjek mora biti uporan i ustrajan kako bi u životu uspio – uvjeren je Josip koji je oduvijek na svom OPG-u, a supruga mu je godinama radila u našičkoj bolnici pa je tako osim o gospodarstvu paralelno brinuo o svojih petero djece.

– Kada nekome kažem da nisam 40 godina prespavao noć, ljudi se čude, ali to je iskreno bilo tako. Nije nam bilo lako, ali evo, odgojili smo petero djece i uspjeli dići naše gospodarstvo na zavidnu razinu. Bio sam i dragovoljac Domovinskog rata, prošao sve i svašta, ali eto, rad i samo rad i upornost se isplatila. Posebno sam ponosan na svoju djecu, svi oni rade marljivo, ustaju zajedno s nama, evo kćerka ima 23 godina i već četiri godine redovno muzi krave. Volim reći da je Slavonija bogatstvo, naši ljudi jure i žure na more, troše novce, a imaju svoju Slavoniju, Bogom danu zemlju za rad, ali i veliko uživanje – zaključio je Josip Major. Ovo uspješno imanje posjetili su i saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement te načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić.

-Moram reći da sam iznimno ugodno iznenađen s nemjerljivim radom ovih iznimno vrijednih ljudi koje je istinski obiteljsko jer na njemu radi cijela obitelj i oni su primjer kako treba funkcionirati jedan OPG na području naše županije. Kada kreneš kroz imanje Major osjećaj je nevjerojatan, kao da nema kraja štalama, zemlji, u svakom kutku je sve više goveda, konja, jednostavno nevjerojatno. Ja im od srca moram čestitati, ali i zahvaliti na svemu što rade jer ovo je stvarno hvalevrijedno i naravno da se Županija ponosi na ovakve ljude i bit će im od pomoći gdje god im i kada zatreba – rekao je župan Andrović. Saborski zastupnik Josip Đakić hodajući imanjem obitelji Major nekoliko je puta izrazio svoje oduševljenje viđenim i doživljenim.

-Ovo je dokaz što i koliko Slavonac može i koliko vrijedi slavonska zemlja. Ovaj OPG je primjer marljivosti, rada i upornosti i treba im zaista čestitati i naravno ovakvim ljudima treba biti na pomoć kad im nešto zatreba jer oni su budućnost ruralnog područja – zaključio je Đakić.