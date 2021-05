Počele prijave za upis u Osnovnu glazbenu školu “Jan Vlašimsky” Virovitica u školskoj godini 2021./2022.

Započele su prijave za upis u osnovnu glazbenu školu „Jan Vlašimsky“. Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila na prijemnoj audiciji.

Kandidati za upis u osnovnu glazbenu školu polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje, a na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata. Učenik tako mora otpjevati jednu pjesmicu po svom izboru i ponoviti zadanu melodiju i ritam.

Na mail adresu koju roditelji navedu u prijavnici bit će im poslana obavijest o zaprimanju prijave koja uključuje dodijeljenu anonimiziranu oznaku koja zamjenjuje ime i prezime djeteta.

Svi prijamni održat će se 11. lipnja po individualnom rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici škole www.vlasimsky.hr, a kojega su roditelji dužni pratiti i neće se posebno obavještavati.

Rezultati audicija će na isti način biti objavljeni 14. lipnja. Postoje i naknadni upisi u rujnu, ali tada je sužen izbor.

Mjesto održavanja audicija bit će za matičnu školu u Virovitici, Antuna Mihanovića 21, za područnu školu u Pitomači, Trg kralja Tomislava 1, te za dislocirani odjel u Suhopolju, Ul. kralja Tomislava 26.

Osnovna glazbena škola traje šest godina pa se preporučuje upis u 1. razred glazbene škole paralelno s upisom u 3. razred općeobrazovne škole kako bi se istovremeno završile i osnovna općeobrazovna škola i osnovna glazbena škola. Dva puta tjedno učenici pohađaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi.

Dok roditelji ne nabave instrument, može se koristiti školski instrument. Ako učenik odabere instrument violončelo ili trubu, tambure, dobiva školski instrument na korištenje do kraja školovanja.

Ravnatelj škole Damir Mihaljević napomenuo je da mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta i ostvarenim bodovima na prijemnom ispitu.

– Radi se o osnovnoj glazbenoj školi, o srednjoj školi, o pripremnim stupnjevima i o glazbenoj igraonici koja je od 4 do 8 godina. Ovo što sada radimo su predupisi, online prijave da vidimo koliko bi bilo zainteresiranih kandidata i za koji instrument kako bismo mogli planirati i složiti satnicu držeći se nastavnog plana i programa Ministarstva znanosti i obrazovanja, sve kvalificirati i rasporediti da svi budu zadovoljni. Nakon što prođu audiciju polaznici se u školu u Virovitici mogu upisati na sljedeće instrumente: glasovir, gitaru, harmoniku, tambure, trubu, trombon ili pozaunu, tubu, saksofon, flautu, klarinet, violončelo, violinu, rog i udaraljke, polaznici u odjel u Suhopolju mogu upisati glasovir, gitaru, harmoniku, trubu i rog, a u područnu školu u Pitomači glasovir, gitaru, harmoniku, tambure, trubu, flautu i violinu – istaknuo je Mihaljević.

NOVI ODJEL – UDARALJKE

– Novost je da ćemo ove godine imati i odjel udaraljki pa će napokon na svoje doći i svi oni koji žele naučiti svirati bubnjeve, taj ritmički dio. Svi zainteresirani polaznici moći će tako upisati i osnovnu glazbenu školu za udaraljke, naravno u programu je i solfeggio i svi ostali predmeti koji su propisani po kurikulumu. Predispozicije za upis su da dijete ima određeni sluh, osjećaj za ritam, to su neke osnove. No, netko može doći i s 50 posto sluha, netko s 30, ali radom i trudom mnogo toga se može napravi i stoga uvijek napominjem – nemojte ostaviti taj talent kod kuće, dođite u glazbenu školu da mi to provjerimo, da vidimo s kakvim vi to mogućnostima i talentima raspolažete, a ostalo je na nama – ističe ravnatelj Damir Mihaljević.

Cilj i velika želja ravnatelja ove škole je da se djeca iz Virovitice i s ovoga kraja koja su talentirana i završe osnovnu i srednju glazbenu školu, te nastave daljnje glazbenog obrazovanje, nakon svega vrate u Virovitici i zaposle u virovitičkoj glazbenoj školi.

IZVRSNI USPJESI UČENIKA NA NATJECANJU „ANGEL VOICE CLASSIC”

– S ponosom mogu reći da je jedan naš učenik, koji je završio našu srednju glazbenu školu, otišao na akademiju u Beč i nadam se da će danas-sutra biti naš budući djelatnik. Iako smo zbog ove pandemije zakinuti za putovanja i odlazak na razna natjecanja na kojima smo bili svih dosadašnjih godina, naša škola ne miruje. I ove godine smo imali jako puno natjecanja što online, što uživo i uistinu sam vrlo ponosan na sve njihove rezultate, kako samih učenika tako i njihovih mentora. Moram se ovim putem pohvaliti izvrsnim uspjehom naših učenika na međunarodnom natjecanju Angel Voice Classic koje je održano online od 27. do 29. travnja. U kategoriji classical singing junior učenice Tasha Filipović i Lorena Vlašić osvojile su 2. nagradu, a u kategoriji classical singing teen učenik Marko Vidić također osvojio 2. nagradu. Svi uz pratnju korepetitorice Sanje Spahija. U kategoriji chamber music senior – trio Julija Prevedan, Leona Sever i Nives Široki osvojile su 1. nagradu. To je za svaku pohvalu. Solo pjevanje je u posljednje vrijeme postalo vrlo popularno u Virovitici te stoga pozivam svu djeca koja vole pjevati i misle da imaju pjevački talent, imaju sluha da dođu kod naše profesorice Kristine Domović, ona će prepoznati njihov talent i potruditi se da to ispliva u što boljem svjetlu. A moram se pohvaliti da imamo i najboljeg tamburaša u Hrvatskoj u 4. kategoriji – Dinka Magenhajm osvojio je sve moguće prve nagrade. Naravno tu su i svi ostali vrijedni i marljivi učenici koji su također na natjecanjima postigli izvrsne rezultate u svojim kategorijama – napomenuo je Mihaljević.

DAN ŠKOLE 22. SVIBNJA I OVE GODINE BEZ VELIKIH NASTUPA

Glazbena škola „Jan Vlašimsky“ Virovitica 22. svibnja slavi Dan škole, nažalost i ove godine bez velikih nastupa i koncerata, skromno.

– Iako nemamo javnih nastupa, preko YouTube kanala, preko Facebooka stalno objavljujemo koncerte naših učenika. Nažalost ni ove godine neće biti velike proslave. Pridržavamo se svih epidemioloških pravila, zato je naša škola i ostala sve ovo vrijeme u A modelu. Savjesni smo, odgovorni i trudimo se zaštiti našu djecu i roditelje, i eto u tome smo i uspjeli – kaže Mihaljević.

Dječja glazbena igraonica također je vrlo zanimljiva mnogim malim polaznicima. Cilj glazbene igraonice je razvijanje glazbenih sposobnosti uz pomoć različitih nastavnih metoda i materijala, ali i poticanje dječje znatiželje i ljubavi prema glazbi. Također, djeca se vrlo rano susreću i s javnim nastupima, čime se suočavaju i uspješno prevladavaju strah od javnog nastupa i tremu.

– Oni se tako već u toj ranoj dobi, od četvrte godine, susreću s raznim instrumentima i glazbom kroz igru. To je na neki način i nekakav preduvjet za upis u prvi razred glazbene. Naravno, ne nastave svi s glazbom, neki se ispišu i pokažu neki drugi interes, za sport ili sl. Svatko sebe pronalazi u onome što voli. Djeca preko glazbene igraonice kasnije već imaju neka saznanja što je to glazbena škola i to vrlo ozbiljno shvaćaju u prvom razredu osnovne glazbene škole. Osim toga, tu se i druži, zabavlja, tu su i natjecanja, festivali, socijalizacija na jedan sasvim drugačiji način nego što je to inače u školama, više njegujemo prijateljski odnos s njima. Mi nemamo nasilje u školama, nemamo nikakvih svađa, fizičkih nasrtaja, kod nas i naše djece to je nepoznanica – ističe Damir Mihaljević.

Da su velika složna glazbena obitelj, pokazuje i brojka od 420 polaznika s glazbenom igraonicom, s područnim odjeljenjima.

– Da, velika smo glazbena obitelj koja sa svima ima odličnu suradnju. Moram ovom prilikom zahvaliti Gradu Virovitici, gradonačelniku Ivici Kirinu i njegovim pročelnicima koji imaju sluha za glazbenu školu, koji nam uvijek izlaze u susret i omogućuju da naša škola napreduje, a izgradnjom nove škole koja je u planu dobit ćemo nove prostore i postizati još bolje rezultate. Isto tako veliku pomoć i potporu imamo i od Virovitičko-podravske županije na čelu sa županom Igorom Androvićem i pročelnice Martine Bunići s kojima odlično surađujemo. Također surađujemo i sa svim školama i njihovim ravnateljima, kao i svim kulturnim institucijama u našem gradu, kazalištem, muzejom, knjižnicom, Gradskom glazbom, rodoljubašima… To je jedna odlična sinergija u cijeloj ovoj priči koja drži glazbenu kulturu grada Virovitice koju je započeo Jan Vlašimsky još davne 1886. godine i traje do danas.

Nadam se da će ova korona uskoro proći, da ćemo ponovno imati koncerte uživo i da ćemo širiti duh glazbe. Svima želim puno zdravlja, uz poruku: ostanite negativni i budite pozitivni – poručio je ravnatelj Glazbene škole „Jan Vlašimsky“ Damir Mihaljević.

(www.icv.hr, rtk)