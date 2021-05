POVIJESNI DAN U VPŽ Potpisan ugovor prve etape brze ceste: Kreće izgradnja čvora Virovitica

U Virovitici je danas potpisan povijesni ugovor. Predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o. kao investitora te izvođača radova Osijek-Koteksa d.d. potpisali su ugovor za izgradnju čvora Virovitica, čime kreće gradnja brze ceste od Virovitice prema Špišić Bukovici te dalje prema Bjelovaru i Zagrebu.

Cesta je to koja će predstavljati „žilu kucavicu“ gospodarskog razvoja ovoga kraja, a datum 13. svibnja bit će zabilježen kao jedan od najvažnijih u novijoj povijesti. Vrijednost radova je 74,4 milijuna kuna (bez PDV-a).

– Čast i privilegija je danas biti u Virovitici i sudjelovati u potpisivanju Ugovora za jedan ovako važan strateški projekt, ne samo za Virovitičko-podravsku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju nego, mogu slobodno reći, za Hrvatsku i Hrvatske ceste. Jednostavno ovakvi trenutci ispunjavanju ponosom. Ovo je nekad bio projekt autoceste od Vrbovca prema Bjelovaru do Virovitice međutim, nakon toga je ta cesta spala u nadležnost Hrvatskih cesta i mi smo u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i Vladom Republike Hrvatske pripremali ovaj projekt, novelirali dokumentaciju kroz vrijeme i danas možemo s ponosom reći da su stvorene sve pretpostavke za početak realizacije ovog projekta sa strane Virovitice – rekao je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, te spomenuo kako je već u tijeku realizacija jednog djela tog projekta, ona od Farkaševca prema Bjelovaru.

S današnjim potpisom ugovora ugovoreni su radovi za čvor Virovitica, a u ponedjeljak će, najavio je Škorić, otvoriti ponude za preostali dio treće faze od Virovitice do Špišić Bukovice za koji je procijenjena vrijednost te faze 182 milijuna kuna.

– Kroz sljedeće četiri godine, dakle do 2025. godine, očekujemo da ćemo imati punu dionicu, svih 7 kilometara, praktički otvorenu i na nama je da zajedno s Vladom Republike Hrvatske nađemo sredstva da taj projekt i realiziramo ga na zadovoljstvo ove županije – istaknuo je Škorić.

Ovaj dan povijesnim smatra i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji ističe potrebu ove ceste zbog razvoja gospodarstva, ne samo za Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju nego i za cijeli ovaj dio Hrvatske.

– Drago mi je da se napokon taj projekt pokrenuo i da će se krenuti graditi čvor kod Virovitice. Krenuli su i radovi kod Farkaševca prema Bjelovaru što znači da nam je svakim danom ta cesta sve bliže. Sada je na nama zadaća da nakon ovog potpisivanja ugovora već sljedeći tjedan dogovorimo sastanke u Ministarstvu, da sjednemo još jedanput s resursnim ministrom i dogovorimo kompletnu dionicu od Špišić Bukovice do Bjelovara u dužini 41 kilometar i da se započnu aktivnosti kako bi se ta cesta završila do 2025. godine – istaknuo je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, te dodao da u lipnju ili srpnju izlazi i kompletna građevinska dozvola i dokumentacija za cjelokupnu dionicu od Bjelovara do Terezinog Polja u dužini 56 kilometara, te će nam tako biti omogućeno spajanje s Republikom Mađarskom.

Zadovoljstvo potpisivanjem ugovora i početkom izgradnje brze ceste od Virovitice prema Bjelovaru za čvor Virovitica posebno je istaknuo virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Za četiri godine Virovitičko-podravska županija više neće biti jedina županija koja nema niti jedan kilometar autoceste i Virovitica više neće biti jedino središte neke županije koje je udaljeno od najbliže autoceste ili brze ceste 70 kilometara. Izgradnjom brze ceste sigurno će doći do razvoja gospodarstva, kao što je to bilo i u drugim županijama i gradova koji su dobili brzu cestu ili autocestu. Puno toga se trebalo prethodno napraviti da bi se uopće potpisao ugovor, prije svega velikih birokratskih i administrativnih radnji, no uspjeli smo i sredstva za ovu fazu su iznađena, a mi ćemo i dalje biti tu, glasni i uporni, kao što smo bili do sada kako bi se dogovorila sredstva za kompletnu dionicu koja bi kroz naredne četiri godine povezala Viroviticu sa Zagrebom – rekao je župan Andrović te istaknuo da se brza cesta gradi i od strane Bjelovara prema Virovitici, a ovo je prvi ugovor i prvi radovi koji će krenuti od strane Virovitice prema Bjelovaru.

Zahvalnost Vladi Republike Hrvatske koja je osigurala sredstva za izgradnju čvora Virovitica istaknuo je saborski zastupnik Josip Đakić.

– Izuzetno sam zadovoljan da je danas potpisan ovaj ugovor o izvođenju prvih radova na čvorištu Virovitica prema Špišić Bukovici i zadovoljan sam da je napokon trud, rad i plod sviju nas urodio ovim ugovorom. Iako je ovaj ugovor male vrijednosti i malen zahvat na ovoj dionici, svaki početak je težak, ali je važan. Važno je početi, a dalje je sve u našim rukama jer vjerujem, kako se i do ovih novaca došlo zahvaljujući Vladi Republike Hrvatska na čelu s premijerom Plenkovićem, da će Vlada nastaviti financirati radove i završetak projektne dokumentacije, koja je u visokoj fazi, kako bi bili što brži i konkretniji da što prije dođemo do Bjelovara, kako je i planirano – rekao je saborski zastupnik Josip Đakić.

U ime izvođača radova Osijek-Koteksa d.d. ugovor je potpisao Marko Tadić, član Uprave.

– Izrazio bih zadovoljstvo što smo potpisali ovakav jedan ugovor. Za nas kao jednu od jačih građevinskih firmi u Hrvatskoj ovo je isto tako, referirao bi se na gradonačelnika, jedan emotivan trenutak jer zapravo naš opravak je počeo s obilaznicom Virovitice 2014. godine. Drago nam je da smo nakon toliko godina u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno uspjeli dobiti jedan veliki posao. Rok je 18 mjeseci, a mi ćemo sigurno to i prije roka odraditi – rekao je Marko Tadić.

Potpisivanju ugovora nazočila je i saborska zastupnica Vesna Bedeković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, zamjenici virovitičkog gradonačelnika Damir Marenić i Vlasta Honjek-Golinac.

(www.icv.hr, ml, žđl, foto: M. Rođak)