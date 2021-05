Pred nama su prvi vrući dani ove sezone, temperature će rasti do 30°C u hladu. Do kraja tjedna očekujemo izmjenu sunca i oblaka. Jadranu se polako sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim sustavom. Na području Virovitičko-podravske županije u zadnjih sat vremena imamo udare jugozapadnog vjetra do 45 km/h. Tijekom poslijepodneva će vjetar naglo okretati na sjeverne i sjeverozapadne smjerove, na udare jake do olujne (do 55 km/h). Vjetar u tjednu pred nama promjenjivog smjera.

Prvi „val“ oborina očekujemo danas do kraja dana te tijekom noći sa srijede na četvrtak. Drugi tijekom petka do kraja dana te u noći s petka na subotu. Jutarnje temperature zraka od 7°C do 13°C. Najviše dnevne od 16°C do 25°C ili koji stupanj više. Sunčanih razdoblja neće nedostajati tijekom subote i nedjelje. Pripazite na visok, ponegdje i vrlo visok UV-indeks.

Početkom sljedećeg tjedna temperature zraka će rasti do ljetnih 30°C. Ali kratkotrajno, ipak. Već od srijede očekujemo postupan pad temperature zraka. Do kraja tjedna očekujemo proljetno promjenjivo i nestabilno vrijeme uz postupan porast temperature zraka. Vikend, osobito subotu i nedjelju obilježit će stabilni vremenski uvjeti koji će ići na ruku izletnicima i ljubiteljima sunčanog vremena.

(www.icv.hr, kp)