Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Slatini dao potporu HDZ-ovim kandidatima na lokalnim izborima

Danas (subota) je Slatinu posjetio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković. Razlog posjeta bio je davanje potpore kandidatima HDZ-a za župana i zamjenika župana Virovitičko-podravske županije, Igoru Androviću i Mariju Klementu, kandidatima HDZ-a za gradonačelnike Virovitice, Slatine i Orahovice, Ivici Kirinu, Igoru Fazekašu i Saši Risteru, te kandidatima HDZ-a za općinske načelnike s područja Virovitičko-podravske županije.

Ovim skupom, koji je održan na nogometnom igralištu u Ulici Vladimira Nazora, službeno je počela kampanja HDZ-ovih kandidata Virovitičko-podravske županije za predstojeće lokalne izbore.

Uz predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, skupu su nazočili i član Središnjeg odbora HDZ-a i ministar obrane Mario Banožić, član predsjedništva HDZ-a Damir Krstičević, te glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, kao i domaćini: predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić, potpredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i kandidat za župana Igor Andrović sa zamjenikom Marijom Klementom, saborska zastupnica Vesna Bedeković, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak, ravnatelj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Antun Vujić, predsjednik GO HDZ-a Slatina i kandidat za gradonačelnika Igor Fazekaš, predsjednik GO HDZ-a Virovitica i kandidat za gradonačelnika Ivica Kirin, predsjednik GO HDZ-a Orahovica i kandidat za gradonačelnika Saša Rister, te kandidati HDZ-a za općinske načelnike (Alen Jurenac – Čačinci, Tomislav Durmić – Zdenci, Mato Damjan – Crnac, Mirko Rončević – Čađavica, Berislav Androš – Sopje, Siniša Horvat – Suhopolje, Predrag Filić – Voćin, Marko Ajček – Gradina, Đuro Bukvić – Lukač, Hrvoje Miler – Špišić Bukovica, Željko Grgačić Pitomača, Vinka Bokorni – Nova Bukovica i Robert Grabar – Mikleuš).

Skupu se prvo obratio predsjednik Županijske organizacije HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Hvala našim gostima što su nam došli pomoći, pružiti potporu za predstojeće lokalne izbore. Što se tiče grada Slatine, on zaslužuje bolju, plemenitiju, radišniju vlast koju će, siguran sam, na nadolazećim izborima 16. svibnja preuzeti Hrvatska demokratska zajednica na čelu s Igorom Fazekašem. Od vas, članova, očekujem maksimalni angažman i pobjedu u gradu Slatini i svim prigradskim naseljima, kako za Igora Fazekaša, tako i za župana Igora Androvića – rekao je, između ostalog, Josip Đakić.

Skupu se potom obratio aktualni župan i kandidat za novi mandat, Igor Andrović.

– Podrška premijera Plenkovića je od velikog značaja kako za Virovitičko-podravsku županiju, a tako i za grad Slatinu. Svi smo ovdje došli ujedno i dati podršku našem kandidatu za gradonačelnika, gospodinu Igoru Fazekašu koji je sigurno najbolji kandidat od konkurencije i ja vjerujem da će Igor sa svojim iskustvom i dosadašnjim radom koji je stekao u Domu zdravlja, u banci, te u Hrvatskim šumama, i s poznanstvom koje je stekao u ovih nekoliko godina u Zagrebu, sigurno pobijediti i da će sve to svoje znanje prenijeti dalje na razvoj grada Slatine. Isto tako vjerujem i u pobjedu Hrvatske demokratske zajednice u Virovitičko-podravskoj županiji.

Vjerujem da smo u ovom mandatu, od 2017. godine, opravdali ono povjerenje koje smo dobili od građana. Realizirali smo sve one projekte koje smo si zacrtali, projekte prvenstveno za grad Slatinu, ali i za cijelu županiju, za ruralna područja. Projekti su to bili koji su se ticali zdravstva, obrazovanja, gospodarstva, poljoprivrede, i ja vjerujem da će građani znati prepoznati, što se na kraju krajeva pokazalo i kod prikupljanja potpisa, i da će dati glas meni i mom zamjeniku, dati glas Hrvatskoj demokratskoj zajednici za listu i da svjesni svih svojih postignuća do sada i izazova koji su pred nama ulazimo čvrsto u ovu političku utakmicu. Čvrsto vjerujem u pobjedu Igora ovdje u Slatini i Igora u Virovitičko-podravskoj županiji – rekao je Igor Andrović.

Kandidat HDZ-a za slatinskog gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima Igor Fazekaš pozvao je sve građanke i građane Slatine da izađu na izbore i daju povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici.

– Kao što sam i rekao kad smo predavali liste, prikupili smo najveći broj potpisa, jedini smo predstavili izborni program, nažalost do sada ga još nitko od protukandidata u Slatini nije predstavio, nadamo se da će to biti uskoro. Možemo pozvati sve naše građanke i građane da dobro razmisle, da izađu na izbore 16. svibnja i da definitivno izaberu one koji Slatinu mogu izvesti na drugačiji, bolji, pravi put. Na tom tragu sve ovo što smo pripremili kroz naš izborni program ćemo i provesti. Meni je stvarno jako žao što nismo iskoristili sve one mogućnosti koje smo mogli iskoristiti kao Grad, dokaz tome je i činjenica da niti jedan projekt nije pripremljen s građevinskom dozvolom. I u ponedjeljak je bila konferencija o EU fondovima do 2027., što se sada povuče iz EU fondova povuče se, dakle nemamo vremena više za jeftino politiziranje nego definitivno moramo svi zapeti i krenuti u jednom drugačijem pravcu kako bismo Slatinu maknuli s margine na kojoj je sada – rekao je Fazekaš.

Na kraju se svim nazočnima obratio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, premijer Andrej Plenković.

– Zaista mi je drago da smo danas svi zajedno u Slatini i da mogu ovdje u ime vodstva Hrvatske demokratske zajednice dati snažnu podršku cijeloj Županijskoj organizaciji HDZ-a u Virovitičko-podravskoj županiji uoči lokalnih izbora 16. svibnja. Osim na razini županije i gradova Slatine, Virovitice i Orahovice, vjerujem da ćemo i na razini općina ostvariti sjajne rezultate, jer ste vi to svojim zalaganjem i radom i zaslužili. U proteklom smo mandatu zajedno napravili puno na projektima, kao i na fiskalnoj decentralizaciji. Što to znači? Našom reformom zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave omogućili smo svim županijama diljem Hrvatske 3.3 milijarde kuna prihoda više nego što je to bilo prije tog zakona 2017. Ovdje u županiji, u tri grada i 13 općina to znači na godišnjoj razini sto milijuna kuna više u vašim proračunima, što vas čini važnim akterima. Istodobno smo i integrirali Ured državne uprave sa Županijom, što znači da smo vam dali više ovlasti i funkcionalno smo decentralizirali Hrvatsku.

U konačnici, uz stalni dijalog i projekte koje provodimo, a znam koliko ste okretni, agilni i spretni u promicanju interesa ove županije bilo da je riječ o gospodarstvu, poljoprivredi, prometnoj infrastrukturi, zaštiti okoliša, drvnoj industriji, znate kako napraviti iskorake i stoga se veselim da i u mandatu koji je pred nama, nakon što smo ove godine uspjeli zajedno ostvariti to da ste bili u mogućnosti zadržati radna mjesta i to na način da smo spasili radna mjesta za 7,5 tisuća radnika u ovoj županiji, omogućivši im naknadu od četiri tisuće kuna. I na kraju moja zadnja poruka, Igor Andrović je bio uvjerljivo župan s 56% glasova u prvom krugu na izborima 2017. godine. Ja mislim da je sada prilika da mu vi pomognete i da bude već u prvom krugu po drugi put župan, a da njegov rezultat bude najbolji u Hrvatskoj. Sad je bitno, i želim vam pobjedu na izborima, imate našu punu potporu, a uvjeren sam da ćemo se zajedno veseliti 16. svibnja – rekao je Andrej Plenković.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)