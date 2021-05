Svečano otvoren postav “Virovitica u Domovinskom ratu”: Ovo je trajni podsjetnik na sudbonosne godine stvaranja hrvatske države i poginule branitelje

U novoobnovljenom Dvorcu Pejačević, u samom srcu grada, danas (petak) je svečano otvorena Spomen soba, odnosno postav “Virovitica u Domovinskom ratu”, koji će biti dio stalnog muzejskog postava “Povijest grada i dvorca”. Na taj način posjetiteljima će se približiti uloga šireg područja Virovitice u stvaranju suvremene hrvatske države. Vrijednost spomenutog postava iznosi više od 170.000 kuna.

U “staroj” Spomen sobi, koja se nalazila u Dvorcu Pejačević prije njegove obnove, posjetitelji su mogli vidjeti fotografije, spomen oružje te multimediju vezanu uz Domovinski rat. Novi postav sadržajno je obogaćen i pruža nove načine prezentacije za posjetitelje. Prati priču koja uključuje političke promjene u Hrvatskoj i korijene velikosrpske agresije na RH što dovodi do stvaranja baze budućih oružanih snaga na području Virovitice 1990. godine, formiranja ZNG-a u Virovitici te oslobodilačke aktivnosti ZNG-a i MUP-a 1991. godine.

Ističe se dio vezan za formiranje i ratni put 127. brigade hrvatske vojske kao i 81. samostalne gardijske bojne HV-a “Kumovi” ne zaboravivši pri tome i Virovitičane u drugim postrojbama MUP-a i HV-a kao i liječnike, novinare i ostale koji su doprinijeli oslobođenju Hrvatske.

Svečanom otvorenju, između ostalih, nazočili su saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin sa zamjenicima Damirom Marenićem i Vlastom Honjek – Golinac, načelnik PU virovitičko-podravske Siniša Knežević, ravnateljica Gradskog Muzeja Virovitica Mihaela Kulej te umirovljeni general-pukovnik Đuro Dečak i brigadni general Renato Romić, kao i predstavnici braniteljskih udruga s područja grada Virovitice.

Nazočnima se prvi obratio gradonačelnik Ivica Kirin te istaknuo kako je novi postav simbolično otvoren u 2021. godini, odnosno godini kada se slavi 30. obljetnica slavne 127. brigade HV-a Virovitica.

-Virovitica je prvi grad u RH koji je krenuo u oslobađanje i stvaranje neovisne države Hrvatske i kao takav ima pravo dobiti poseban status i ovu spomen sobu jer njegovi branitelji to itekako zaslužuju. Danas imam čast da vam se obraćam kao gradonačelnik, pogotovo kada vidimo ovdje dva velika ratna zapovjednika Đuru Dečaka i Renata Romića, ali ne zapovjednika od lokalnog značaja, nego dva ratna zapovjednika koji su obilježili hrvatsku povijest. Zapravo, vrlo malo slušamo o njima, o braniteljima i ljudima koji su bili dio Domovinskog rata, o njihovim zaslugama. To nije problem medija, to je problem svih nas. Zato mi institucionalno, ne samo kao Gradski muzej, Gradska knjižnica ili bilo koja gradska institucija uključujući i Grad Viroviticu, a ujedno i Virovitičko-podravsku županiju pa i Hrvatsku, moramo učiniti sve da Domovinski rat obradimo znanstveno, da to stavimo u knjige i da to ostane pečat vremena koji su ostavili ne samo generacijama koje su danas ovdje, nego i generacijama koje će doći – rekao je između ostalog Kirin i zahvalio svima koji su sudjelovali u stvaranju postava “Virovitica u Domovinskom ratu”, a ponajviše Hrvatskom časničkom zboru na čelu s predsjednikom Davorom Špoljarićem.

Ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej istaknula je, kako je prilikom stvaranja stalnog muzejskog postava upoznala i teške sudbine brojnih ljudi.

-Smatram da hvala kao riječ nije dovoljna. Ono što smatram da moramo svi zajedno raditi, a to je ujedno i moja struka, je to da moramo educirati. Uvijek moraju biti oni najbolji među nama, oni koji nas predstavljaju. Oni najbolji među nama su nažalost dali i svoje živote da bismo mi danas bili u ovoj situaciji. Upravo zbog toga nije dovoljno reći hvala već moramo kontinuirano obrazovati naše mlade. Nadam se da će ovaj postav i ova priča uspjeti obuhvatiti i istaći vrijednost svakog ljudskog života i vrijednost ovog grada jer grad čine ljudi – rekla je Kulej i zahvalila svima koji su utkali dio sebe u stalni postav, a posebno Hrvatskom časničkom zboru na inicijativi, građi i fotografskim te dokumentarnim materijalima.

Veliko zadovoljstvo izrazio je i Mirko Poljanac, predsjednik HVIDR-e Virovitica, koji je od samog početka bio velika podrška u organizaciji postava “Virovitica u Domovinskom ratu”.

-Hvala svima koji su se danas odazvali i uveličali otvorenje ovog novog muzejskog prostora. Želim se ovim putem zahvaliti Hrvatskom časničkom zboru na prikupljenoj dokumentaciji. Ravnateljica Muzeja Mihaela Kulej si je zajedno sa suradnicima dala velikog truda prilikom uređenja ovog prostora. Meni se zaista sviđa ovaj stalni postav, a nadam se da će se svidjeti i vama. Zahvaljujem se i Gradu Virovitici na čelu s gradonačelnikom Kirinom što je partner i velika pomoć svim braniteljskim udrugama na području grada Virovitice – rekao je Poljanac.

Prije 30 godina, dobivanjem ustrojbene knjige iz Glavnog stožera Hrvatske vojske, službeno je formirana proslavljena 127. brigada HV-a Virovitica, za čijeg je zapovjednika imenovan Đuro Dečak. Umirovljeni general-pukovnik danas se obratio nazočnima te istaknuo kako se jednostavno mora znati što je bila Virovitica u ratu, ali i prije njega.

-Ponosan sam na Domovinski rat jer je to prvi rat u kojemu Hrvat nije pucao na Hrvata, bar ne organizirano, a bit ću još ponosniji onoga trenutka kada Virovitica dobije Spomenik hrvatskim braniteljima, ali onaj koji će se nalaziti u centru grada. Kada idemo polagati vijence na Gradsko groblje u Virovitici, nas je tamo šačica i svi oni koji ne posjete virovitičko groblje zapravo ne znaju imena ljudi koji su ugradili svoje živote u slobodu koju mi danas uživamo. Što se tiče ovog muzejskog postava, na tome vam čestitam i iskreno zahvaljujem – rekao je Dečak.

Veliko zadovoljstvo postavom “Virovitica u Domovinskom ratu” izrazio je i saborski zastupnik te predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić, naglasivši kako je ovo pečat moderne hrvatske povijesti.

-Ta istina koja se u ovom stalnom postavu nalazi je neizbrisiva. Nitko je ne može izokrenuti, nitko je ne može pisati drugačijim riječima ni pismom jer slike govore više od riječi. Virovitičani mogu biti ponosni da su među prvima u Republici Hrvatskoj imali oslobođeni teritorij od neprijatelja i stoga upućujem sve čestitke svima vama hrabrima koji ste u tim olovnim vremenima uzeli oružje i zajedničkim snagama rame uz rame oslobodili Jasenaš i za Božić 1991. došli u Bučje. To su stvari koje se ne mogu izbrisati, to što ste tada svojom hrabrošću učinili. Slažem se da bi naraštaji koji dolaze trebali znati puno više istine, koja ne bi trebala biti samo u spomen sobama i biti samo muzejska vrijednost nego biti i vrijednost povijesti koja se uči od prvog razreda ili čak od vrtića pa do fakulteta i za to ću se osobno zalagati u narednom periodu. Sloboda i suverenost su zapečačeni životima i krvlju naših prijatelja i suboraca. Ta istina je jedinstvena. Mnoge europske zemlje ne znaju kako se brani, kako se cijeni i stvara sloboda. Ovaj je pečat ovdje u ovoj sobi trajna vrijednost Virovitice, Virovitičana i naše županije – zaključio je Đakić. (www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)