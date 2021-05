U Pitomači otvoreni radovi izgradnje sustava vodoopskrbe prema Križnici s odvojkom prema Šašnatom polju

Danas (ponedjeljak) u Pitomači su svečano otvoreni radovi na projektu izgradnje sustava vodoopskrbe prema naselju Križnica s odvojkom prema ulici Šašnato polje. Riječ je o projektu koji će se provoditi u dvije faze, a ukupno je vrijedan oko 11 milijuna kuna.

Tako je danas započela prva faza radova, odnosno radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za Šašnato polje. Izvođač radova vrijednih 3.155.837 kuna (bez PDV-a) je tvrtka Bagergrad iz Pitomače. Najveći dio sufinanciraju Hrvatske vode, i to u iznosu od 2.524.669 kuna, dok će se ostatak financirati sredstvima općine Pitomača i tvrtke Vodakom u iznosu od 631.167 kuna.

– To je još jedan u nizu infrastrukturnih projekata na našoj općini Pitomača koje provodi tvrtka Vodakom d.o.o. u suradnji s općinom Pitomača. Realizacijom ovog projekta bit će izgrađen vodoopskrbni sustav za dio naše općine koji još za sada nema javni vodoopskrbni sustav. Duljina razvodne mreže je nešto malo manje od 7 kilometara, a kroz projekt su osigurani priključci na vodoopskrbnu mrežu. Dakle svaki vlasnik objekta dobit će bez ikakvih troškova priključak na sustav javne vodoopskrbe – rekao je direktor Vodakoma Antonio Vidović te dodao kako se završetak ove faze očekuje do kraja godine.

Druga faza su radovi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za prekodravsko naselje Križnica, za koju je potrebno obaviti postupak javne nabave i nakon toga krenuti u izgradnju. Termin početka tih radova u procijeni je za proljeće 2022. godine. Riječ je o dodatnih 12 kilometara vodoopskrbnog cjevovoda za Križnicu, a procijenjena vrijednost radova je 8 milijuna kuna.

– Ovim projektom kompletna općina Pitomača bit će pokrivena s vodoopskrbom. Ne moram govoriti koliko to znači žiteljima naše općine. Veliko hvala svima koji su sudjelovali u njegovom stvaranju, kao i našim saborskim zastupnicima koji su lobirali za ovaj projekt, kao i našem županu Igoru Androviću koji stoji iza svih projekata na području općine Pitomača. Stvarno smo sretni i ponosni – istaknuo je na otvorenju radova načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

Župan Igor Andrović čestitao je Općini na ovome projektu.

– Prije mjesec dana smo bili na početnoj konferenciji aglomeracije Pitomača, a sada se ta priča širi. Dolazi se prema cilju, kao što je rekao i načelnik, da taj sustav vodoopskrbe završi na Križnici i da mještani Križnice, uz sve potencijale koje imaju, imaju i ono što trebaju imati u 21. stoljeću, a to je sigurno sustav vodoopskrbe. Veseli me da će svi priključci biti besplatni i to je samo još jedan pokazatelj koliko općina Pitomača brine o žiteljima općine. Mi smo tu kao Županija i naši odjeli na pomoći za izdavanje svih onih dozvola koje trebaju investitori, bilo to općina ili privatni sektor, tu smo da to sve napravimo u što kraćem i bržem roku i da podržimo sve projekte svih općina na području naše županije – rekao je Andrović

Otvorenju radova je nazočio i direktor Hrvatskih voda – VGO Osijek Željko Kovačević.

– Svjedočimo zaista jednoj kapitalnoj investiciji projekta aglomeracije koja je vrijedna preko 260 milijuna kuna koja zaista nadilazi kapacitete i većih jedinica lokalne samouprave. Želim čestitati načelniku i direktorima i Vodakoma i Virkoma kao i svima vama, što ste imali hrabrosti i mudrosti sve ovo skupa izgurati. Najveći dio vodoopskrbne mreže smo odradili i danas svjedočimo finalu ovih radova i već sada je mogućnost priključenja na vodoopskrbnu mrežu blizu 99 posto, što je zaista pohvalno. Moram ohrabriti i poticati žitelje Pitomače i stanovnike da se što je moguće na to priključuju jer zapravo radi se o jednoj civilizacijskoj stečevini i zdravstvenom pitanju. U drugoj fazi idemo prema Križnici, to smo nominirali na Mehanizam oporavak i otpornost, međutim ako to ne budemo mogli isfinancirat će se to iz Hrvatskih voda na način kako smo to do sada radili. Hrvatske vode će biti i dalje partner na svim mogućim projektima, a ja vam se zaista zahvaljujem na jednoj iskrenoj, korektnoj, prijateljskoj suradnji – rekao je Kovačević.

Zadovoljstvo početkom radova na novom projektu istaknuo je i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Zadovoljstvo mi je danas svjedočiti početku ovog projekta koji je jedan u nizu onih koji oplemenjuju naše sredine koje do sada nisu bile ni vodom opskrbljene kako treba, imale su ulične vodovode, imali su nekvalitetnu vodu, zdravlje tih ljudi je bilo puno puta narušeno samo zbog toga i hvalevrijedna je ova investicija koja počinje baš ovdje u Dravskoj kako bi opskrbila Šašnato Polje, a u konačnici i Križnicu. No ostaje nam još dva, tri kilometra Đuretine koju ne smijemo propustiti, ono je zadnje mjesto na ovom nizu vodoopskrbe. Ovo su važni projekti kojima stvaramo uvjete života na selu kao što to imaju stanovnici gradova. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu i želim da što prije bude ova dionica završena – istaknuo je Đakić.

Otvorenju radova nazočili su i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Marijo Klement, zamjenik gradonačelnika grada Virovitice i upravitelj tvrtke Virkom Damir Marenić, zamjenik načelnika Marin Aragović te zamjenik direktora Hrvatskih voda VGO Osijek Mario Spajić.

(www.icv.hr, ml, ib)